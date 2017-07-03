В свои 92 года участник Великой Отече­ственной войны Михаил Иванович Червинский держится молодцом

В свои 92 года участник Великой Отече­ственной войны Михаил Иванович Червинский держится молодцом. Несмотря на почтенный возраст, он выступает перед молодежью, участвуя в патриотической акции «Говорите правду о войне» Полоцкого райсовета ветеранов, самостоятельно себя обслуживает. Сего­дняшние трудности не идут в сравнение с теми, которые он преодолевал с самого детства и в грозные годы войны.

Михаил Иванович родом из д.Фомино Россонского района. Рано лишившись матери, он жил с отцом, который работал кузнецом в колхозе, и младшей сестренкой. Время было тяжелое, за трудодни платили мало, семья голодала. Со временем отцу все же удалось устроиться плотником на ст. Сосновка под Витеб­ском, начал работать и юный Михаил, окончив курсы трактористов. Только жизнь стала налаживаться, на первую зарплату он уже и первые туфли себе приобрел, но… началась война.



Когда фашисты захватили Витебск, отец решил вернуться домой. Пареньку не было и 17, когда они с отцом ушли воевать с ненавистным врагом в партизанский отряд Аверьянова 1-ой Калининской бригады. Михаил участвовал в операциях по уничтожению мелких фашистских гарнизонов на Россонщине и Полотчине, в спецгруппе, которая ходила за линию фронта, в рельсовой войне по уничтожению эшелонов противника. В партизанской зоне в д.Селявщина был аэродром, где он также уча­ствовал в отправлении детей и раненых за линию фронта.

Большое горе пережил паренек, узнав о гибели в бою отца, сестренки и других род­ственников в ходе карательной операции. Враг злобствовал, росло всенародное стремление прогнать его с родной земли. При освобождении Беларуси в 1944 году партизаны соединились с войсками 3-го Белорусского фронта, и Михаил в составе 319 дивизии служил сапером, затем — в дивизионной разведке. Дивизия с боями освобождала Латвию, Литву, дошла до Кёнигсберга.

«На фронте мы несли большие потери, — вспоминает ветеран. — Меня же, так получилось, «пуля не брала». Вспоминается один эпизод на территории Латвии. Фашисты держали оборону. Когда мы пошли в контрнаступление, из нашей роты остался только я один, держа немцев под прицелом… Хорошо, подоспело подкрепление». Под Кёнигсбергом он был ранен, попал в госпиталь, здесь же встретил радостное известие об окончании войны. Но служба для Михаила не за­кончилась. До 1947 года он служил в г.Гродно в 83-м гаубичном полку, а демобилизовавшись, пошел в милицию, где участвовал в ликвидации бандитских формирований. «Вот так я был солдатом и отслужил в общей сложности 11 лет», — говорит ветеран. О его ратном труде говорят сегодня награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги»,

«За взятие Кёнигсберга».

В 1953 году он устроился водителем в автопарк в г.Гродно, здесь же познакомился с будущей супругой Марией Иосифовной, вырастили детей — сына Ивана и дочку Веру. Будучи уже на пенсии, по состоянию здоровья жены, он переехал с ней в Полоцк. И здесь Михаил Иванович осиротел уже во второй раз, потеряв самого дорогого человека. Сейчас он держит тесную связь с детьми, их семьями, которые остались в Гродно, радуется каждый раз встречам с 2 внуками и 2 правнуками. Вспоминая свое детство и огненную юность, ветеран желает, чтобы никогда молодое поколение не знало войны, чтобы жили люди в мире.