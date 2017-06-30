В преддверии празднования 100-летия пограничной службы руководством Государственного пограничного комитета Республики Беларусь проводится конкурс на лучшие литературное, художественное и музыкальное произведения

В преддверии празднования 100-летия пограничной службы руководством Государственного пограничного комитета Республики Беларусь проводится конкурс на лучшие литературное, художественное и музыкальное произведения, посвященные 100-летию пограничной службы.

Положение о конкурсе

на лучшие литературное, художественное и музыкальное произведения, посвященные 100-летию пограничной службы

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет порядок организации, подготовки, проведения и обеспечения конкурса на лучшие литературное, художественное и музыкальное произведения, посвященные 100-летию пограничной службы (далее — конкурс). Конкурс проводится в целях:

привлечения внимания общественности и творческой интеллигенции к теме 100-летия органов пограничной службы;

сохранения и пропаганды традиций органов пограничной службы Республики Беларусь (далее — органы пограничной службы);

патриотического, духовно-нравственного и эстетического воспитания военнослужащих и гражданского персонала органов пограничной службы, привития им чувства гордости за принадлежность к органам пограничной службы;

формирования у граждан Республики Беларусь положительного отношения к военнослужащим органов пограничной службы, укрепления имиджа пограничного ведомства.

Задачи конкурса:

популяризация пограничной службы среди населения Республики Беларусь;

создание новых литературных, художественных и музыкальных произведений о пограничной службе, расширение песенного репертуара о пограничниках;

привлечение профессиональных и самодеятельных авторов к созданию новых творческих произведений о пограничной службе;

дальнейшее развитие творческого потенциала военнослужащих, гражданского персонала, ветеранов пограничной службы, а также членов их семей;

совершенствование исполнительского мастерства и расширение репертуара музыкальных коллективов органов пограничной службы;

дальнейшее развитие социокультурной деятельности в период подготовки к празднованию 100-летия пограничной службы и музыкально-художественное обеспечение проведения юбилейных мероприятий.

Учредителем конкурса является Государственный пограничный комитет Республики Беларусь (далее — Госпогранкомитет). Общее руководство подготовкой и проведением конкурса возлагается на управление идеологической работы Госпогранкомитета. Для подготовки и проведения конкурса, определения его победителей, решением Председателя Госпогранкомитета создается комиссия по проведению конкурса (далее — конкурсная комиссия). В состав конкурсной комиссии включаются военнослужащие органов пограничной службы, а также, по согласованию, профессиональные работники учреждений культуры, известные деятели искусств Беларуси, представители творческих союзов.

ГЛАВА 2

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится в период с июня 2017 г. по январь 2018 г. по следующим номинациям:

«Лучшее литературно-художественное произведение о пограничной службе»;

«Лучшее поэтическое произведение о пограничной службе»;

«Лучшая песня о пограничной службе»;

«Лучший рисунок о пограничной службе»;

«Лучшая фоторабота о пограничной службе»;

«Лучший плакат (билборд) о пограничной службе».

Для участия в конкурсе в номинации «Лучшее литературно­художественное произведение о пограничной службе» материалы представляются на электронных (цифровых) носителях и в печатном виде.

Критериями выбора победителей конкурса в данной номинации являются: соответствие тематике, единство содержания и формы, художественное своеобразие произведения, целостность восприятия, умение автора использовать средства художественной выразительности, оригинальность авторской манеры.

Для участия в конкурсе в номинации «Лучшее поэтическое произведение о пограничной службе» материалы представляются на электронных (цифровых) носителях и в печатном виде.

Критериями выбора победителей конкурса в данной номинации являются: соответствие тематике, эмоциональность и художественная выразительность, стилистическая грамотность, точность и свежесть рифм, стройность и оригинальность ритма, глубина подачи материала, нестандартность освещения темы, актуальность.

От одного автора на конкурс может быть представлено несколько работ.

Для участия в конкурсе в номинации «Лучшая песня о пограничной службе» аудиозаписи, текст и ноты представляются на электронных (цифровых) носителях, а текст и ноты дополнительно — в печатном виде.

Критериями выбора победителей конкурса в данной номинации являются: соответствие тематике, художественный уровень произведения, смысловое наполнение, мелодичность.

Песни, представляемые на конкурс, могут быть на белорусском или русском языках.

К участию в конкурсе допускаются произведения в различных музыкальных жанрах и стилях.

В случае невозможности авторами изготовить фонограмму, решением конкурсной комиссии может быть рассмотрен вариант фортепианного клавира.

От одного автора может быть представлено несколько работ.

Для участия в конкурсе в номинации «Лучший рисунок о пограничной службе» принимаются рисунки, выполненные на бумаге, холсте в любой технике, с использованием любых средств для рисования (карандаши, гуашь, масляные краски, фломастеры, тушь, акварель, мелки, пастель, цветные ручки и тому подобное).

Рисунки пересылаются (представляются) в виде оригиналов (максимальный формат бумаги АЗ). Рисунок при пересылке не должен складываться.

Критериями выбора победителей конкурса в данной номинации являются: соответствие тематике, выразительность и качество исполнения работ, оригинальность.

Победители определяются в трех возрастных категориях:

от 8 до 11 лет;

от 12 до 14 лет;

от 15 лет и старше.

Для участия в конкурсе принимается не более трех работ от каждого участника.

Для участия в конкурсе в номинации «Лучшая фоторабота о пограничной службе» представляются фотографии на электронных (цифровых) носителях в виде отдельных фотографий в формате JPEG, размером от 2 до 10 МБ, разрешением не ниже 300 dpi.

Критериями выбора победителей конкурса в данной номинации являются: соответствие тематике, отражение героизма и романтики пограничной службы, композиционное решение, художественность, оригинальность идеи, качество исполнения работы.

Для участия в конкурсе принимается не более 10 фотографий от каждого участника.

Для участия в конкурсе в номинации «Лучший плакат (билборд) о пограничной службе» материалы представляются на электронных (цифровых) носителях в виде отдельных работ в формате JPEG.

Критериями выбора победителей конкурса в данной номинации являются: соответствие тематике, оригинальность идеи, новизна

используемого сюжета и слогана, креативность, качество исполнения работы.

Для участия в конкурсе принимается не более 10 работ от каждого участника.

В конкурсе могут принимать участие профессиональные и самодеятельные авторы. К участию в конкурсе допускаются работы, ранее не публиковавшиеся и не исполнявшиеся публично. Организаторы конкурса оставляют за собой право дальнейшего использования представленных на конкурс произведений (работ) в некоммерческих целях с обязательной ссылкой на авторство. Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. Материалы с обязательной пометкой «На конкурс к 100-летию

пограничной службы» направляются не позднее 20 января 2018 г. по адресу: 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 21, Государственный

пограничный комитет Республики Беларусь, управление идеологической работы (контактный телефон: 8 (017) 287 06 15, электронный адрес: uirgpk@tut.by).

Для участия в конкурсе вместе с материалами, указанными в пунктах 9-14 настоящего Положения, в конкурсную комиссию подаются заявки в соответствии с образцом согласно приложению. Материалы, предоставленные с нарушением условий настоящего Положения, не рассматриваются. Подведение итогов конкурса осуществляется до 1 марта 2018 г.

Решение конкурсной комиссии по итогам конкурса является

окончательным и оформляется протоколом. Итоги конкурса утверждаются приказом Председателя Госпогранкомитета.

ГЛАВА 3

НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА

Время, место и порядок награждения лауреатов конкурса определяется Председателем Госпогранкомитета. Победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3-е места, награждаются соответственно дипломами I, II и III степени с присвоением звания лауреата, а также ценными подарками:

за 1-е место — стоимостью до 15 тарифных ставок первого разряда;

за 2-е место — стоимостью до 10 тарифных ставок первого разряда;

за 3-е место — стоимостью до 8 тарифных ставок первого разряда.