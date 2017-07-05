Превентивный надзор

Наказание в виде лишения свободы далеко не всегда исправляет оступившегося гражданина, готового взяться за старое сразу же после возвращения на свободу.

Лица, отбывшие наказания или освобожденные от наказания, имеющие судимость, выполняют обязанности и пользуются правами, которые установлены для граждан Республики Беларусь, с ограниче­ниями, установленными для осужденных.

Одной из форм осуществления контроля за освободившимися осужденными является превентивный надзор, устанавливаемый для предупреждения совершения преступлений и других правонарушений со стороны лица, освобожденного из мест лишения свободы, в целях соблюдения установленных ему судом временных ограничений прав и свобод, а также выполнения им соответствующих обязанностей.

Так, гражданин С. свою преступную жизнь начал с 1996 года, будучи еще совсем юным. Каждый раз после отбывания наказания он совершал новое преступление и возвращался в места лишения свободы, чем де­монстрировал свое нежелание становиться на путь исправления. Последнее наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, назначенное по приговору суда Полоцкого района и г.Полоцка за совершенное им преступление, предусмотренное ч.1 ст.147 Уголовного кодекса Республики Беларусь (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения), он отбывал в исправительной колонии, где неоднократно нарушал дисциплину, проявлял себя исключительно с отрицательной стороны и был признан как лицо, злостно нарушающее установленный порядок. Его поведение в период отбывания наказания в виде лишения свободы свидетельствовало об упорном нежелании встать на путь исправления, в связи с чем, после освобождения из мест лишения свободы в отношении него был установлен превентивный надзор сроком на 1 год.

В течение данного срока он должен был соблюдать установленные требования превентивного надзора. Под роспись был предупрежден об административной ответственно­сти по ст.24.12 КоАП Республики Беларусь (несоблюдение требований превентивного надзора), а также об уголовной ответственности по ст.421 УК Республики Беларусь (несоблюдение требований превентивного надзора), ст.422 УК Республики Беларусь (уклонение от превентивного надзора). Будучи ознакомленным с установленными днями и временем явки для регистрации лица, гражданин С. умышлено не соблюдал данные требования и в течение года был дважды привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.24.12, ч.2 ст.24.12 КоАП Республики Беларусь.

За несоблюдение требований превентивного надзора, предусмотренного ст. 421 Уголовного кодекса Республики Беларусь, гр.С. снова осужден судом Полоцкого района и г.Полоцка к одному году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В.С.МАЦИШИНА, стажер

на должности помощника

прокурора Полоцкого района.