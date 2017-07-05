«Могу ли я открыть ИП, являясь мастером на заводе?»

«Могу ли я открыть ИП, являясь мастером на заводе?»

С.С.Миронов.

Как проинформировал директор УККП города Полоцка «Центр поддержки предпринимательства» А.И.Маркович, в соответствии со статьей 1 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь индивидуальный предприниматель — физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и зарегистрированное в установленном порядке.

По общему правилу любой гражданин, работая по трудовому договору (контракту), вправе заниматься по своему усмотрению другой деятельностью, не противоречащей законодательству, в том числе заниматься предпринимательством.

Индивидуальные предприниматели подлежат государ­ственной регистрации в соответствии с Положением о государственной регистрации субъектов хозяйствования,

утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. №1 (далее — Положение).

Для государственной регистрации индивидуального предпринимателя в регистрирующий орган по месту жительства предоставляются:

• заявление о государственной регистрации;

• фотография гражданина, обратившегося за государ­ственной регистрацией;

• оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины.

Заявление о государственной регистрации составляется по установленной форме (постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 27 января 2009 г. №8 «О некоторых мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. №1»).

В заявлении подтверждается, что:

• гражданин, обратившийся за государственной реги­страцией в качестве индивидуального предпринимателя, не имеет непогашенной или неснятой судимости за преступ­ления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности;

• не имеется неисполненного судебного постановления об обращении взыскания на имущество в отношении гражданина, регистрирующегося в качестве индивидуального предпринимателя;

• на дату государственной регистрации гражданин, обратившийся за государственной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, не является собственником имущества (участником), руководителем коммерче­ской организации, в отношении которой принято решение о ликвидации, но процесс ее ликвидации не завершен;

• на дату государственной регистрации гражданин, обратившийся за государственной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, не является собственником имущества (учредителем, участником), руководителем юридического лица, находящегося в состоянии экономической несостоятельности (банкротства);

• на дату государственной регистрации гражданин, обратившийся за государственной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, не являлся индивидуальным предпринимателем, признанным экономически несостоятельным (банкротом), с даты исключения которого из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прошло менее года;

• на дату государственной регистрации гражданин, обратившийся за государственной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, не являлся собственником имущества (учредителем, участником) юридического лица, индивидуальным предпринимателем, задолженность которого была признана безнадежным долгом и списана в соответствии с законодательными актами, с даты исключения которого из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прошло менее трех лет;

• для гражданина, регистрирующегося в качестве индивидуального предпринимателя, законодательством либо судом не установлены иные запреты и ограничения на обращение за государственной регистрацией;

• сведения, содержащиеся в предоставленных для государственной регистрации документах, в том числе в заяв­лении о государственной регистрации, достоверны.

В соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 006-2009 «Профессии рабочих и должности служащих», утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22.10.2009г. №125, должность мастера относится к категории «Руководители», право заниматься предпринимательской деятельностью может быть ограничено услови­ями трудового договора (контракта). Информацию о наличии либо отсутствии данного ограничения С.С.Миронов может получить в кадровой службе по месту работы.