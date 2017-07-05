«Могу ли я открыть ИП, являясь мастером на заводе?»
«Могу ли я открыть ИП, являясь мастером на заводе?»
С.С.Миронов.
Как проинформировал директор УККП города Полоцка «Центр поддержки предпринимательства» А.И.Маркович, в соответствии со статьей 1 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь индивидуальный предприниматель — физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и зарегистрированное в установленном порядке.
По общему правилу любой гражданин, работая по трудовому договору (контракту), вправе заниматься по своему усмотрению другой деятельностью, не противоречащей законодательству, в том числе заниматься предпринимательством.
Индивидуальные предприниматели подлежат государственной регистрации в соответствии с Положением о государственной регистрации субъектов хозяйствования,
утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. №1 (далее — Положение).
Для государственной регистрации индивидуального предпринимателя в регистрирующий орган по месту жительства предоставляются:
• заявление о государственной регистрации;
• фотография гражданина, обратившегося за государственной регистрацией;
• оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины.
Заявление о государственной регистрации составляется по установленной форме (постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 27 января 2009 г. №8 «О некоторых мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. №1»).
В заявлении подтверждается, что:
• гражданин, обратившийся за государственной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, не имеет непогашенной или неснятой судимости за преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности;
• не имеется неисполненного судебного постановления об обращении взыскания на имущество в отношении гражданина, регистрирующегося в качестве индивидуального предпринимателя;
• на дату государственной регистрации гражданин, обратившийся за государственной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, не является собственником имущества (участником), руководителем коммерческой организации, в отношении которой принято решение о ликвидации, но процесс ее ликвидации не завершен;
• на дату государственной регистрации гражданин, обратившийся за государственной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, не является собственником имущества (учредителем, участником), руководителем юридического лица, находящегося в состоянии экономической несостоятельности (банкротства);
• на дату государственной регистрации гражданин, обратившийся за государственной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, не являлся индивидуальным предпринимателем, признанным экономически несостоятельным (банкротом), с даты исключения которого из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прошло менее года;
• на дату государственной регистрации гражданин, обратившийся за государственной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, не являлся собственником имущества (учредителем, участником) юридического лица, индивидуальным предпринимателем, задолженность которого была признана безнадежным долгом и списана в соответствии с законодательными актами, с даты исключения которого из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прошло менее трех лет;
• для гражданина, регистрирующегося в качестве индивидуального предпринимателя, законодательством либо судом не установлены иные запреты и ограничения на обращение за государственной регистрацией;
• сведения, содержащиеся в предоставленных для государственной регистрации документах, в том числе в заявлении о государственной регистрации, достоверны.
В соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 006-2009 «Профессии рабочих и должности служащих», утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22.10.2009г. №125, должность мастера относится к категории «Руководители», право заниматься предпринимательской деятельностью может быть ограничено условиями трудового договора (контракта). Информацию о наличии либо отсутствии данного ограничения С.С.Миронов может получить в кадровой службе по месту работы.