Накануне Дня Независимости Республики Беларусь на Полотчине прошли торжественные митинги

Собиралась гроза. Вдалеке небо прочерчивали сполохи молний и раскатисто громыхал гром. А над Полем ратной славы светило солнце. И невольно думалось: какое это счастье — жить на мирной земле, не опасаясь выстрелов и взрывов. А дождь, готовый вот-вот сорваться с грозовых туч, — к хорошему урожаю…

…Эхо прошедшей войны

Накануне Дня Независимости Республики Беларусь у мемориального комплекса возле деревни Гомель на торжественный митинг, посвященный главному празднику страны, пришли представители районной власти, трудовых коллективов, военнослужащие, духовенство, сельчане, молодежь. Собрались, чтобы отдать дань уважения и почтить память защитников Отечества, отдавших жизни за наше мирное сегодня.



Обращаясь к присутствующим, заместитель председателя Полоцкого райисполкома Пётр Петкевич поздравил всех с праздником. Он отметил, что на Полотчине накануне важной даты проходят торжественные мероприятия, к местам захоронений и памятникам возлагаются венки и цветы.

«Мы в неоплатном долгу перед героями, отдавшими жизни в боях с врагами. Не было бы освобождения — не было бы сегодня нашей республики», — подчеркнул он. Наталья Архарова, председатель Гомельского сельисполкома, провела небольшой экскурс в историю: «На этой земле в годы войны проходили кровопролитные бои. ДОТ, который находится за нами, в 1941-м сдерживал наступление фашистских полчищ более трех недель, его защитники погибли в неравных боях, ценой своих жизней надолго остановив наступление фашистов на московском направлении».

Она отметила с сожалением, что на территории сельсовета с каждым годом остается все меньше ветеранов, свидетелей и участников огненных событий, и долг каждого из нас — оказывать им заслуженные почет и уважение.



Участников митинга и всех полочан поздравили с праздником также настоятель храма Покрова пресвятой Богородицы протоиерей Владимир и офицер-пограничник Александр Иванчиков, обратившие внимание на необходимость помнить уроки истории, чтобы не допустить повторения кровавых военных конфликтов.



…Минутой молчания почтили присут­ствующие память героев Великой Отече­ственной войны, отдавших жизни за свободу и независимость, и к подножию ДОТа легли венки и цветы в знак благодарной памяти от поколения наследников Великой Победы.

Памяць жыве ў сэрцах маладых

Мы нарадзіліся і выраслі ў мірны час. Мы ніколі не чулі страшэннага гулу сірэн, якія абвяшчаюць ваенную трывогу. Нам цяжка ўявіць, што чалавечае жыццё абрывалася ў часы ваеннага ліхалецця імгненна, як ранішні сон. Мы з болем у сэрцы глядзім кінастужкі пра падзеі тых бязлітасных і жорсткіх гадоў, чытаем кнігі і слухаем праўдзівыя аповеды ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны. Мінула больш за 70 год, а памяць пра подзвіг беларускага народа, вызваліцеляў нашай роднай зямлі жыве…



Традыцыйна напярэдадні Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь навучэнцы, працоўная моладзь Полаччыны, актывісты ГА «БРСМ» прымаюць удзел у патрыятычнай акцыі «Памяць жыве ў сэрцах маладых». Акцыя невыпадкова праходзіць ля помніка 23-м гвардзейцам-грыгор’еўцам, бо ён усталяваны па ініцыятыве полацкай моладзі.



Да прысутных звярнуўся гвардыі маёр Дзмітрый Гардзей, прадстаўнік в/ч 55719. Ён падкрэсліў, што Дзень Незалежнасці — гэта свята годнасці і мужнасці:

— 3 ліпеня — дата, якая ўвайшла ў гісторыю гераічнай доблесці франтавікоў, працаўнікоў тылу, партызан і падпольшчыкаў, якія вызвалілі краіну ад фашысцкіх захопнікаў, заваявалі свабоду для свайго народа, адстаялі незалежнасць Радзімы. І няхай кожны ваш дзень будзе напоўнены радасцю і цеплынёй.



З набыццём незалежнасці беларускі народ прымнажае моц рэспублікі новымі дасягненнямі. Моладзь ведае і паважае гісторыю, годна працягвае справу салдат Перамогі. Другі сакратар райкама ГА «БРСМ» Яна Лапановіч падзякавала ветэранам за мірнае неба над галавой, за магчымасць жыць у незалежнай краіне.



Памяць тых, хто, не шкадуючы свайго жыцця, змагаўся за нашу светлую буду­чыню, удзельнікі мітынгу ўшанавалі хвілінай маўчання, а затым да помніка

23-м гвар­дзейцам-грыгор’еўцам ляглі кветкі ад ветэранаў і моладзі.

Необычный салют

В тот день торжественный митинг, по­священный Дню Независимости Республики Беларусь и 73-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, прошел и на Кургане Бессмертия.



Возложить венки и цветы на священном для каждого жителя Полоцкой земли месте пришли представители отдела образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома, силовых структур, общественных организаций, трудовых коллективов, ветераны и молодежь.



«День Независимости Беларуси — это главный государственный праздник, символ единения белорусского народа, стабильности и процветания суверенного государства, — отметил Андрей Оленников, командир роты обнаружения и це­леуказания войсковой части 33404.

— В этот день мы вспоминаем тех, кто отдал свои жизни в годы Великой Отече­ственной войны, защищая и освобождая страну от фашистских оккупантов. Молодое поколение чтит память о немеркнущей славе героев Великой Отечественной войны, которые воплотили в себе идеалы высокой нрав­ственности, воинской доблести и патриотизма», —

подчеркнул он.



Звучали трогательные речи. В своем обращении к молодежи Александр Филиппович Растопчин, участник Великой Отечественной войны, пожелал всегда чистого неба, успехов и добрых дел на благо города и района: — «Наш долг — никогда не забывать о той страшной войне, о тех, кто ценою собственной жизни спас Родину от фашистского рабства».



Перед праздничным запуском воздушных шаров знаменитую песню «Беларусь» исполнила заместитель директора по воспитательной работе средней школы №14 Марина Грибова, которой подпевали все участники митинга. И вот первый непоседливый шар вырвался и взмыл в небо. Таким необычным салютом юные полочане выразили благодарность героям-землякам за чистое мирное небо над родной Полотчиной, за счастливые улыбки детей и возможность жить в прекрасной свободной стране.



Участники митинга возложили венки и цветы к подножию Кургана Бессмертия и почтили минутой молчания память павших в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны.

Материалы полосы подготовили Елена Каленик, Валентина Липко, Наталья Слепцова.

Фото Андрея Марцинкевича, Елены Каленик, Натальи Слепцовой.