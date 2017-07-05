С 4 по 11 июля в Полоцком районе проходит СКМ «Пешеход»

В целях предупреждения ДТП с участием пешеходов с 4 по 11 июля отделом ГАИ Полоцкого РОВД проводится СКМ«Пешеход».

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что пешеходы должны двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, и только при их отсутствии — по обочине. При этом в темное время суток, а также в условиях ограниченной видимости необходимо обязательно обозначить себя световозвращающими элементами.

Переходить дорогу необходимо внимательно и только в установленных местах. На пешеходном переходе перед выходом на проезжую часть убедиться в безопасности. Это значит остановиться, посмотреть по сторонам, прекратить разговоры по телефону, отключить или снять наушники. Убедиться, что водители транспортных средств вас заметили и пропускают.