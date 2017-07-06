Открылся новый фирменный магазин «Хлебная лавка» филиала Полоцкий хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром»

Новый фирменный магазин «Хлебная лавка» филиала Полоцкий хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром» открылся на прошлой неделе.

К открытию нового объекта торговли в районе Полоцкого рынка (на месте бывшего овощного магазина «Весна») собралось много покупателей. Праздничную атмосферу событию создавали разноцветные воздушные шары, звучала музыка, но больше всего радовали широкий ассортимент товаров и полностью обновленный, продуманный интерьер магазина.



— Наша «Хлебная лавка» — из категории магазинов шаговой доступности или «магазин у дома», — рассказал заместитель директора филиала Полоцкий хлебозавод Дмитрий Изотов. — Мы постарались наполнить магазин самой востребованной продукцией собственного производства и другими товарами. Надеемся, что он придется по душе и местным жителям, и тем, кто приезжает на рынок из других микрорайонов, из села, и займет достойное место в сфере розничной торговли нашего города.



Уже в процессе ремонта полочане активно интересовались, что за объект здесь откроется, и высказывали свои пожелания. И, судя по первым впечатлениям, которыми с нами охотно делились покупатели, их ожидания оправданы. «Купить можно все, что надо, — и хлебобулочные изделия, и молочную продукцию, и напитки, и многое другое»… «А еще есть широкий выбор кондитерских изделий — и тортов, и пирожных, и печенья с конфетами»… «Отлично, что установили кофе-машину и организовали уголок, где можно свежесваренный кофе с пирожным выпить!»… Все высказанные мнения были исключительно положительными. Людям нравилось, как преобразился магазин изнутри, отмечали качественный ремонт и то, что одновременно работают три кассы.



И еще — в день открытия покупателей магазина «Хлебная лавка» ждал приятный сюрприз. Каждому, кто сделал покупку на 5 рублей и выше, в подарок вручали пачку полоски кондитерской «Французский вкус» с ароматом грецкого ореха. И такое внимание тоже было очень приятно. А специалисты филиала Полоцкий хлебозавод уже трудятся над разработкой новых предложений, оригинальных рецептур продукции, для того, чтобы покупательский интерес к данному объекту торговли был постоянным.

…Так, у «Любимой лавки», магазина, который находится на проспекте Франциска Скорины и где в настоящее время полным ходом идет обновление, по­явилась «младшая сестрица» — «Хлебная лавка». Поздравим ее с днем рождения и пожелаем также стать у покупателей любимой.

Магазин «Хлебная лавка» приглашает за покупками в будние дни с 7.00 до 21.00, в субботу и воскресенье — с 7.00 до 20.00. Добро пожаловать!