8 июля в 11.00 в Полоцке у памятного знака «Географический центр Европы» будет работать молодежная площадка Вконтакте

Лето – уникальная пора, время ярких красок, музыки, молодежи, открытых площадок и уличных искусств! 8 июля в 11.00 молодежная столица страны – г. Полоцк, приглашает всех любителей поэзии, музыки, hand—made и просто хорошего настроения к памятному знаку «Географический центр Европы». На протяжении двух часов гостей ждет выступление молодых поэтов и музыкантов, а hand—made мастера проведут яркие и неповторимые мастер-классы по декупажу и созданию браслетов «Шамбала». Необычно библиотекари раскроют литературные произведения в игре «Литературные пазлы» и выставке-рекомендации «Библиотерапия – лечение книгой». Все желающие смогут не только ознакомиться с книгами по библиотерапевтическим спискам, но и сами попробовать составить списки, для снятия состояния летней фрустрации.

«Свободный микрофон» станет отличной возможностью познакомить публику со своими работами или прочитать произведения любимых авторов. Для самых маленьких гостей мероприятия Полоцкая библиотечная система подготовила сказочный каламбур, литературный ералаш, подвижные и настольные игры под открытым небом.

Авторы проекта учли неразрывную связь молодежи и социальных сетей, что значительно повлияло на стиль всего мероприятия, где каждый пришедший в этот день сможет отметить понравившийся островок своим лайком. Буккросинг, фотозона, игры и развлечения станут дополнительным бонусом происходящего вокруг веселья.

А уже в 17.00 все желающие смогут придти на площадь Франциска Скорины, где их будет ждать продолжение полюбившегося всем проекта «Уличные музыканты», в рамках которого самые креативные и популярные рок-группы из Полоцка – «Версия» и «TheРынок» исполнят авторские песни и cover-версии мировых хитов.

Проекты ставят своей целью привлечь туристов в преддверии 500-летия белорусского книгопечатания, 1155-летия города Полоцка и Дня белорусской письменности, а также данные проекты направлены на идеологическое воспитание молодежи посредством привлечения к хорошей, качественной и живой музыке, общее повышение культуры населения в процессе отдыха и развлечений.

Живите в ритме молодежной столицы – ждем вас 8 июня!