В Полоцке 7 июля в 15.00 у памятника 23 гвардейцам-григорьевцам состоится торжественное открытие областной молодежной стройки.

7 июля 2017г. в 15.00 у памятника 23 гвардейцам-григорьевцам г. Полоцка состоится торжественное открытие областной молодежной стройки. В рамках этого мероприятия состоится вручение путевок для участников студенческого отряда, направляемого для работы на объект молодежной стройки- реконструкцию дороги по ул.Зыгина в г.Полоцке (принимающая организация — филиал ДСУ -2).

Участниками мероприятия станут отряды из числа учащихся колледжей, направляемые Полоцким РК ОО «БРСМ» на работу в июле месяце текущего года, приглашены ветераны ВОВ и труда, а также ветераны студотрядовского движения.

В рамках данного мероприятия состоится трудовая акция «ТрудКрут», где студотрядовцы будут заняты на уборке плитки от зеленой поросли и покраске фонарных столбов на территории памятника 23 Гв.-Григорьевцев, закрепленного за молодежью в г.Полоцке.

Организаторами конкурса является Полоцкая районная организация ОО «БРСМ».