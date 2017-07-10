В Полоцком государственном университете 10 июля началась выдача сертификатов Централизованного тестирования

Завершилось Централизованное тестирование. Абитуриенты преодолели непростые испытания, пройдя проверку на прочность знаний. Впереди еще один ответственный этап — вступительная кампания, которая стартует уже 12 июля.

А в понедельник, 10 июля, начнется выдача сертификатов. Получить их можно по адресу: г.Новополоцк, ул.Блохина, 30 (новый корпус Полоцкого гос­университета), в фойе 1-го этажа. Время выдачи — с 9.00 до 18.00 (выходной — воскресенье). Для получения сертификатов необходимо предъявить паспорт и пропуск на тестирование.