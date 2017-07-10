В Полоцком государственном университете 10 июля началась выдача сертификатов Централизованного тестирования
10.07.2017   //   Автор:   //   Главное   //   Нет комментариев   //   53 Views

Завершилось Централизованное тестирование. Абитуриенты преодолели непростые испытания, пройдя проверку на прочность знаний. Впереди еще один ответственный этап — вступительная кампания, которая стартует уже 12 июля.
А в понедельник, 10 июля, начнется выдача сертификатов. Получить их можно по адресу: г.Новополоцк, ул.Блохина, 30 (новый корпус Полоцкого гос­университета), в фойе 1-го этажа. Время выдачи — с 9.00 до 18.00 (выходной — воскресенье). Для получения сертификатов необходимо предъявить паспорт и пропуск на тестирование.

Елена Каленик
Автор:

Заместитель главного редактора. Деятельность сфер культуры, медицины, торговли, образования всегда стремится держать в поле зрения. Ведущая страничек «Ваше здоровье» и «Полочаночки». Всегда даст компетентный ответ и дельный совет по телефону 8(0214)42-86-28.

Оставить комментарий