Полочанка Ирина Преснякова удостоена почетного звания «Человек года Витебщины»

Есть люди, которые сразу же располагают к себе. Впервые увидев обворожительную улыбку и глаза Ирины Васильевны Пресняковой, в которой светились понимание и доброта, сразу подумалось: беседовать с этим человеком будет интересно. И, действительно, время нашей встречи пролетело незаметно. «А иначе и быть не должно, — заметила на мое удивление Ирина Васильевна. — Ведь главное в работе страхового агента — это уметь общаться с людьми».

Ирина Васильевна — коренная полочанка, из известной на Полоцком авторемонтном заводе трудовой династии Сухоруковых: отец Василий Фёдорович работал главным инженером, мать Тамара Ивановна — заместителем начальника службы качества. По стопам родителей пошла и их дочь — окончив Белорусский институт механизации сельского хозяйства и поработав немного в Минске, в 1991 году вернулась в родной Полоцк. «С детства я всегда хотела работать с людьми, — говорит Ирина Васильевна. — И многочисленный рабочий коллектив авторемзаводцев для меня стал большой школой жизни». Старший мастер, начальник участка, инженер по качеству, заместитель начальника службы качества…

Все эти должности дали ей почувствовать, как непросто объединить вверенный ей коллектив работать на результат, быть ответственным за дело. «Всегда старалась найти подход к каждому, подчеркнуть лучшее, быть справедливой», — так обо­значила Ирина Васильевна свое жизненное кредо, которым руководствуется и сегодня. И подчеркнула, что для нее нет деления людей на плохих и хороших, в каждом человеке есть своя «изюминка», надо просто ее увидеть.

К сожалению, в нелегкие времена завод пришлось оставить… В 2008 году пришла работать страховым агентом в представительство БРУСП «Белгосстрах» по Полоцкому району. «Сначала было сложно работать с множе­ством документов, даже на третий день увольняться хотела, — вспоминает Ирина Васильевна. — Но обстоятельства так сложились, что пришлось остаться, пока юрист был в отпуске. Затем втянулась в работу, и дело пошло».

Сегодня Ирина Васильевна Преснякова является лучшим страховым агентом представительства БРУСП «Белгосстрах» по г.Полоцку и Полоцкому району, занимает лидирующие позиции по показателям страхования среди страховых агентов области. За многолетний добросовестный труд, профессионализм, достижение высоких показателей в работе и значительный личный вклад в развитие сферы страхования Полотчины ей присвоено почетное звание «Человек года Витебщины-2016».

Ключ к успеху, как отмечают в представительстве, — в ее умении найти индивидуальный подход и качественно обслужить каждого клиента, а также отличное знание видов страхования и их особенностей, ответственность, желание помочь людям. «При всей загруженности, а в день по городу я делаю более 20 км и пешком, и на автобусе, очень ценю время общения с людьми, — делится Ирина Васильевна. — К каждой встрече готовлю документы заранее, чтобы и их время не занимать, и свое. А пообщаться надо — привести аргументы, найти ответ на любой вопрос, да и просто поговорить, как с хорошими друзьями. Иногда и по выходным люди обращаются, не отказываю, принимаю на дому».

Ирина Васильевна работает и с юридическими лицами, но большинство в ее более чем 2-тысячной клиентской базе — индивидуальных страхователей. Среди них — и бывшие заводские коллеги, которых можно встретить сегодня на разных предприятиях, и работники локомотивного, вагонного депо, молочного комбината, ОАО «Полоцк-Стекловолокно», РУПП «Наследие Ф.Скорины», Дома торговли, фирм «Авиа» и «Агроэффект», парикмахерских. Страхователи отдают предпочтение страхованию машин по «автокаско», квартир, дач, от несчастных случаев, памятников… «В месяц заключаю более 200 видов договоров, — говорит Ирина Васильевна. — Люди доверяют «Белгосстраху», который всегда придет на помощь».

А дома ее ждет большая дружная семья: дочь Елена с зятем Анатолием, внуки — 5-летний Дима и семимесячный Серёжа, сын Алексей. «Всегда поддерживают меня в тонусе, — улыбается она. — Благодарна я и родителям, которые помогали во все трудные времена. А еще руководству «Белгосстраха» — за понимание, хорошее отношение. Спасибо и любимым страхователям, от общения с которыми заряжаюсь бодростью и энергией».