Полочане приняли участие 58-й международной встрече ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения, тружеников и молодежи трех республик.

На стыке границ Беларуси, России и Латвии, где в честь совместной партизан­ской борьбы народов-соседей возвышается Курган Дружбы, 2 июля состоялась традиционная 58-я международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения, тружеников и молодежи трех республик. В ней принимали участие делегации из каждого района Витебской и Псковской областей, ветераны из Риги.

В состав полоцкой делегации во главе с председателем Полоцкого райисполкома Н.Н. Шевчуком, которая выделялась на встрече большим представи­тельством ветеранов войны, входили заместитель председателя райисполкома П.М.Петкевич, председатель Полоцкого райсовета ветеранов Г.П.Муравей, и.о. первого секретаря РК ОО «БРСМ» Яна Лапанович, председатель Полоцкой районной организации ветеранов войны в Афганистане Ф.Е.Еськов и участники войны В.К.Любовицкий, Н.Ф.Сушков, М.И.Червинский, А.В.Збаровский и А.Ф.Рас­топчин.



По традиции торжество началось с церемонии возложения венков и цветов к памятникам партизанке Марии Пынто и героям Прошковского подполья. Как всегда, особенно трогательно прошла передача на латвийскую сторону корзины с цветами к памятнику Герою Советского Союза Иманту Судмалису. Во время передачи жители Латвии, которые всегда проводят у границы свой митинг, и участники встречи приветствовали друг друга, повторяя с радостью «Мы вместе!», а в знак солидарности звучала в совместном исполнении песня «Катюша».

После Литии по погибшим в годы Великой Отечественной войны состоялся торже­ственный митинг. Открывая его, губернатор Псковской области А.А.Турчак отметил, что 58 лет назад была заложена объединяющая народы традиция собираться на Кургане Дружбы — месте, где хранится память о беспримерном подвиге советского народа, партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны. В этом году появилась идея проводить здесь молодежный костер Дружбы, чтобы не прерывалась связь поколений и традиция встреч. Губернатор также отметил, что на 4-м Форуме регионов России и Беларуси, который на днях завершился в Москве, Президенты двух стран дали положительную оценку добрососедским отношениям Псковской и Витебской областей, сотрудничеству в экономической, культурной и гуманитарной сферах.

Председатель Витебского областного исполнительного комитета Н.Н.Шерстнёв, выступая на митинге, отметил объединяющую роль знакового места для наследников Победы: «Общая память и боль, общая Победа — это благодатный фундамент для строительства добрососедских отношений». Он отметил, что на будущий год по общей договоренности решено ввести в ранг официальных делегаций и молодежные. Важно, чтобы юноши и девушки стали продолжателями традиции совместных встреч в память о подвиге наших народов. На митинге выступили также депутат сейма Латвии Артур Рубикс, председатель Псковского областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Н.А.Груздов, председатель Витебского областного совета ветеранов С.И.Ольсевич и заместитель председателя общества ветеранов 130-го Латышского стрелкового корпуса и партизанских бригад г.Риги Янис Каспарсон.

Своими воспоминаниями поделился ве­теран Великой Отечественной войны, уча­стник партизанского движения в Верхне­двин­ском и Себежском районах Анатолий Никитин, который специально приехал на праздник из Риги.

В завершение митинга состоялись церемония вступления российских школьников в ряды Всероссийского военно-патриотиче­ского движения «Юнармия» и показательные выступления десантников псковской 76-й гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова дивизии. Школьники Себежского и Верхнедвинского районов впервые зажгли молодежный Костер Дружбы, а факел с огнем от традиционного партизанского Костра Дружбы им передали ветераны войны и партизанского движения России, Беларуси и Латвии. Здесь, у Костра, участник Великой Отечественной войны, полочанин В.К.Любовицкий солировал у микрофона с песней «Весна 45 года», которую подхватили молодежь, ветераны и участники всех делегаций. «Помнит сердце, не забудет никогда», — таким был лейтмотив этой волну­ющей встречи у символического места нашей памяти и единства.