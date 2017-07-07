Полочане приняли участие 58-й международной встрече ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения, тружеников и молодежи трех республик.
На стыке границ Беларуси, России и Латвии, где в честь совместной партизанской борьбы народов-соседей возвышается Курган Дружбы, 2 июля состоялась традиционная 58-я международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения, тружеников и молодежи трех республик. В ней принимали участие делегации из каждого района Витебской и Псковской областей, ветераны из Риги.
В состав полоцкой делегации во главе с председателем Полоцкого райисполкома Н.Н. Шевчуком, которая выделялась на встрече большим представительством ветеранов войны, входили заместитель председателя райисполкома П.М.Петкевич, председатель Полоцкого райсовета ветеранов Г.П.Муравей, и.о. первого секретаря РК ОО «БРСМ» Яна Лапанович, председатель Полоцкой районной организации ветеранов войны в Афганистане Ф.Е.Еськов и участники войны В.К.Любовицкий, Н.Ф.Сушков, М.И.Червинский, А.В.Збаровский и А.Ф.Растопчин.
По традиции торжество началось с церемонии возложения венков и цветов к памятникам партизанке Марии Пынто и героям Прошковского подполья. Как всегда, особенно трогательно прошла передача на латвийскую сторону корзины с цветами к памятнику Герою Советского Союза Иманту Судмалису. Во время передачи жители Латвии, которые всегда проводят у границы свой митинг, и участники встречи приветствовали друг друга, повторяя с радостью «Мы вместе!», а в знак солидарности звучала в совместном исполнении песня «Катюша».
После Литии по погибшим в годы Великой Отечественной войны состоялся торжественный митинг. Открывая его, губернатор Псковской области А.А.Турчак отметил, что 58 лет назад была заложена объединяющая народы традиция собираться на Кургане Дружбы — месте, где хранится память о беспримерном подвиге советского народа, партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны. В этом году появилась идея проводить здесь молодежный костер Дружбы, чтобы не прерывалась связь поколений и традиция встреч. Губернатор также отметил, что на 4-м Форуме регионов России и Беларуси, который на днях завершился в Москве, Президенты двух стран дали положительную оценку добрососедским отношениям Псковской и Витебской областей, сотрудничеству в экономической, культурной и гуманитарной сферах.
Председатель Витебского областного исполнительного комитета Н.Н.Шерстнёв, выступая на митинге, отметил объединяющую роль знакового места для наследников Победы: «Общая память и боль, общая Победа — это благодатный фундамент для строительства добрососедских отношений». Он отметил, что на будущий год по общей договоренности решено ввести в ранг официальных делегаций и молодежные. Важно, чтобы юноши и девушки стали продолжателями традиции совместных встреч в память о подвиге наших народов. На митинге выступили также депутат сейма Латвии Артур Рубикс, председатель Псковского областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Н.А.Груздов, председатель Витебского областного совета ветеранов С.И.Ольсевич и заместитель председателя общества ветеранов 130-го Латышского стрелкового корпуса и партизанских бригад г.Риги Янис Каспарсон.
Своими воспоминаниями поделился ветеран Великой Отечественной войны, участник партизанского движения в Верхнедвинском и Себежском районах Анатолий Никитин, который специально приехал на праздник из Риги.
В завершение митинга состоялись церемония вступления российских школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» и показательные выступления десантников псковской 76-й гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова дивизии. Школьники Себежского и Верхнедвинского районов впервые зажгли молодежный Костер Дружбы, а факел с огнем от традиционного партизанского Костра Дружбы им передали ветераны войны и партизанского движения России, Беларуси и Латвии. Здесь, у Костра, участник Великой Отечественной войны, полочанин В.К.Любовицкий солировал у микрофона с песней «Весна 45 года», которую подхватили молодежь, ветераны и участники всех делегаций. «Помнит сердце, не забудет никогда», — таким был лейтмотив этой волнующей встречи у символического места нашей памяти и единства.