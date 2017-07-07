КУП «ЖКХ г.Полоцка» информировало, что на мосту через реку Западная Двина по улице Юбилейной верхний слой асфальтового покрытия будет заменен новым.

С 5 июля начаты ремонтные работы на мосту через реку Западная Двина по улице Юбилейной.

КУП «ЖКХ г.Полоцка» информировало полочан и гостей города о том, что на время проведения ремонта проезд через мост будет разрешен только общественному транспорту и спецтехнике. Остальной поток машин перенаправили через «новый» мост по улице Богдановича. Работники Дорожно-строительного управления №2 приступили к работам на мосту. Снятый специальной техникой верхний слой асфальтового покрытия будет заменен новым. Как проинформировал заместитель директора КУП «ЖКХ г.Полоцка» Константин Лагун, работы запланировано выполнить ускоренными темпами, чтобы максимально сократить время закрытия моста. Если погода не внесет свои коррективы, уже к следующей неделе движение автомобильного транспорта через «старый» мост будет возобновлено в прежнем режиме.