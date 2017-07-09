Начальник управления налогообложения физических лиц инспекции МНС по Полоцкому району Ольга Фургалова удостоена Почетной грамоты МНС Республики Беларусь
Кому-то всегда чуть-чуть не хватает для радости, а кто-то умеет наслаждаться малым. И тогда вся жизнь становится поводом для улыбки. Начальнику управления налогообложения физических лиц инспекции МНС по Полоцкому району Ольге Фургаловой каждый день приносит счастье.
Ольга изучала бухгалтерский учет в сельхозтехникуме и частенько заглядывала на работу к старшей сестре Оксане, которая работала в полоцкой налоговой. Потом Оксана уехала на родину в Гродно, а Ольге, к тому времени студентке Полоцкого государственного университета, предложили «подхватить эстафету». Так в налоговом деле образовалась почти династия.
— Это мне близко, это мое! И никогда не возникло желания что-то изменить: наверное, потому, что здесь нет однообразия. Ведь работа не только с цифрами и документами, главное — люди, — Ольга Борисовна с 1998 года ни разу не разочаровалась в выборе профессии.
Она уверена, что задача работника налоговых органов — идти в ногу со временем. Все плательщики грамотны, хорошо знакомы с законодательством и стремятся к повышению своей налоговой культуры. Поэтому налоговики должны как минимум разъяснить, направить, помочь. Ведь все доходы облагаются налогом — нужно донести, что это правильно, что государство, а значит, и каждый его гражданин, живет за счет налогов.
Работа Ольги Фургаловой многогранна, сложна и интересна ей во всем. Порой сотрудникам инспекции приходится сталкиваться и с негативной реакцией, как это было в случае сбора на финансирование государственных расходов. Но уважение к плательщику всегда остается в приоритете!
…Подоконник кабинета Ольги Борисовны сплошь заставлен фиалками. Порой впечатленные прохожие с улицы заходят и просят листочек — хозяйка никому не отказывает. «Растения для меня — возможность во время рутинной работы перевести взгляд и понять, что рядом что-то живет благодаря твоим рукам и заботам», — признается Ольга. Фиалки на такое отношение отвечают пышным цветом.
Главное в жизни Ольги Фургаловой — сын. Артём перешел во второй класс ПГГ №1 им.Франциска Скорины и уже составляет маме серьезную конкуренцию в шахматах. Несколько лет назад Ольга заняла призовое место на областных шахматных соревнованиях среди работников налоговых органов. «Считала, что умею играть. Как же приятно, что у ребенка есть чему поучиться!» — смеется счастливая мама.
Счастлива Ольга и на работе. В инспекции сложился слаженный, профессиональный коллектив. У многих стаж такой же, начался еще со студенческой скамьи. Делятся радостями и горестями, помогают друг другу, во всем поддерживают. Дружно работают, дружно отдыхают — вот и предстоящий профессиональный праздник встретят в сложившемся кругу.
В перспективе к зонам обслуживания инспекции по городу Полоцку, Полоцкому и Миорскому районам добавится еще и Браславский район. Забот у работников прибавится, но Ольгу Фургалову это не пугает:
— Конечно, всего хватает, но хлопоты в радость и каждый день в радость. Рядом родители, близкие и любимые люди, любимая работа. Я очень счастливый человек!
Начальник управления налогообложения физических лиц инспекции МНС по Полоцкому району Ольга Фургалова удостоена Почетной грамоты МНС Республики Беларусь как победитель республиканского конкурса на звание лучшего работника налоговых органов за 2016 год.