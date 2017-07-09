Начальник управления налогообложения физиче­ских лиц инспекции МНС по Полоцкому району Ольга Фургалова удостоена Почетной грамоты МНС Республики Беларусь

Кому-то всегда чуть-чуть не хватает для радости, а кто-то умеет наслаждаться малым. И тогда вся жизнь становится поводом для улыбки. Начальнику управления на­логообложения физических лиц инспекции МНС по Полоцкому району Ольге Фургаловой каждый день приносит счастье.

Ольга изучала бухгал­терский учет в сельхозтехникуме и частенько заглядывала на работу к старшей сестре Оксане, которая работала в полоцкой налоговой. Потом Оксана уеха­ла на родину в Гродно, а Ольге, к тому времени студентке Полоцкого государственного университета, предложили «подхватить эстафету». Так в налоговом деле образовалась почти династия.

— Это мне близко, это мое! И никогда не возникло желания что-то изменить: наверное, потому, что здесь нет однообразия. Ведь работа не только с цифрами и документами, главное — люди, — Ольга Борисовна с 1998 года ни разу не разочаровалась в выборе профессии.

Она уверена, что задача работника налоговых органов — идти в ногу со временем. Все плательщики грамотны, хорошо знакомы с законодательством и стремятся к повышению своей налоговой культуры. Поэтому налоговики должны как минимум разъяснить, направить, помочь. Ведь все доходы облагаются налогом — нужно донести, что это правильно, что государство, а значит, и каждый его гражданин, живет за счет налогов.

Работа Ольги Фургаловой многогранна, сложна и интересна ей во всем. Порой сотрудникам инспекции приходится сталкиваться и с негативной реакцией, как это было в случае сбора на финансирование государственных расходов. Но уважение к плательщику всегда остается в приоритете!

…Подоконник кабинета Ольги Борисовны сплошь заставлен фиалками. Порой впечатленные прохожие с улицы заходят и просят листочек — хозяйка никому не отказывает. «Растения для меня — возможность во время рутинной работы перевести взгляд и понять, что рядом что-то живет благодаря твоим рукам и заботам», — признается Ольга. Фиалки на такое отношение отвечают пышным цветом.

Главное в жизни Ольги Фургаловой — сын. Артём перешел во второй класс ПГГ №1 им.Франциска Скорины и уже составляет маме серьезную конкуренцию в шахматах. Несколько лет назад Ольга заняла призовое место на областных шахматных соревнованиях среди работ­ников налоговых органов. «Считала, что умею играть. Как же приятно, что у ребенка есть чему поучиться!» — смеется счастливая мама.

Счастлива Ольга и на работе. В инспекции сложился слаженный, профессиональный коллектив. У многих стаж такой же, начался еще со студенческой скамьи. Делятся радостями и горестями, помогают друг другу, во всем поддерживают. Дружно работают, дружно отдыхают — вот и предстоящий профессиональный праздник встретят в сложившемся кругу.

В перспективе к зонам обслуживания инспекции по городу Полоцку, Полоцкому и Миорскому районам добавится еще и Браславский район. Забот у работников прибавится, но Ольгу Фургалову это не пугает:

— Конечно, всего хватает, но хлопоты в радость и каждый день в радость. Рядом родители, близкие и любимые люди, любимая работа. Я очень счастливый человек!

Начальник управления налогообложения физиче­ских лиц инспекции МНС по Полоцкому району Ольга Фургалова удостоена Почетной грамоты МНС Республики Беларусь как победитель республиканского конкурса на звание лучшего работника налоговых органов за 2016 год.