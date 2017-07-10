В Полоцком городском парке культуры и отдыха прошло мероприятие «Юный участник дорожного движения»

Тема культуры на дороге всегда была, остается и будет актуальна. Как это ни печально, но ежегодно по вине неосторожных водителей гибнут пешеходы, в том числе и дети. Именно по­этому данному вопросу следует уделять пристальное внимание и детально изучать его, и чем раньше начать делать это — тем лучше. Сразу все постичь сложно. Но отряды ЮИД призваны помочь справиться с этой задачей.

Так, в Полоцке под руководством Раисы Кузьминичны Шутовой дети разных возрастов осваивают ПДД, овладевают знаниями по оказанию доврачебной медицинской помощи пострадавшим в несча­стных случаях. И, нужно отметить, усваивают данную науку весьма успешно.

Раиса Кузьминична уже 27 лет ведет эту работу. Начинала в СШ №15, постепенно удалось подключить и другие школы города, а затем и детские сады. С гордостью рассказывает она про своих подопечных: «Даша Матуш — командир отряда СШ №15 — в этом году ездила в «Зубренок» и стала лучшим в Беларуси представителем Витебской области как знаток ПДД, завоевав I место. Ваня Тарасов, в этом году выпуск­ник ПГГ №2, на протяжении всех лет показывал лучшие знания, в конкурсах и на слетах занимал призовые места, он также признан лучшим велосипедистом в городе, и, кроме того, является командиром штаба отрядов ЮИД города. Вероничка Шамшуро, учащаяся ПГГ №2, занимается с нами всего лишь год, но за это время уже показала отличные результаты по знаниям ПДД, медицине, а также хорошо управляется с велосипедом. А вот Саша Абраменко привела с собой своего брата Лёшку — они тоже большие молодцы, активно участвуют во всех наших акциях».

Руководитель готова бесконечно долго перечислять достоинства и заслуги ребят. Не забыла и про Софию Алексеенко — лучшего медика, и про Сеню Шкуро, который быстрее всех решает задания по ПДД, и про лучших пропагандистов Маргариту Жолудеву и Максима Егорова. Своей дружной командой они призывают всех участников дорожного движения проявлять такт и уважение по отношению друг к другу.

С теплотой вспоминает Раиса Кузьминична «старичков» и отмечает, что бывших юидовцев не бывает, потому что те дети, с которыми, как говорится, все начиналось, и сегодня помогают, чем могут. Совместно с работниками и ветеранами ГАИ Полоцкого РОВД проводят многочисленные акции в школах, детских садах, лагерях, организуют беседы на родительских собраниях, пишут письма водителям с просьбой не садиться за руль в нетрезвом состоянии, раздают тематические листовки, патрулируют улицы города.

Как нельзя кстати, во время летних каникул, в период наи­большей травмоопасности детей, в городском парке культуры и отдыха прошло мероприятие «Юный участник дорожного движения», приуроченное к профессиональному Дню работников госавтоинспекции Беларуси. Инициаторами выступили работники и ветераны ГАИ Полоцкого РОВД, руководитель отряда ЮИД Раиса Кузьминична Шутова.

Константин Константинович Пылинский более двадцати лет отдал службе в инспекции до­рожно-патрульной службы г.Полоцка и Полоцкого района и сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, старается передать свои знания и опыт юному поколению.

«Будучи на пенсии, чувст­вую, что что-то не доделал, — делится он. — Продолжаю работать с детьми. Меня под­бадривает моя семья. Поддерживаю связь с организациями, такими как ОАО «Архилайн», магазин «Букет», частное предприятие «Экиманский теремок», которые с пониманием относятся к нашей работе и всегда готовы поддер­жать нас и морально, и материально, стараются внести свой вклад в общее важное дело».

В минувшие выходные на площадке парка были организованы велоэстафета, мастер-класс по оказанию доврачебной помощи с использованием специально предназначенного для этой цели макета человека, тематические задания, конкурс рисунка дорожных знаков мелом на асфальте. Никто из присутствующих не остался в стороне, каждый хотел попробовать себя в чем-то. Праздник состоялся, а самые активные, а их было большинство, получили сувениры на память.

Лето продолжается, но, по словам Раисы Кузьминичны, у юидовцев каникул не бывает. Команда готовит новые акции, которые пройдут в ближайшее время в лагерях и на детских площадках микрорайонов Полоцка. Ведь главная задача юных инспекторов — помочь другим освоить культуру поведения на дороге. И, на самом деле, здорово, когда люди не безразличны, и еще лучше, когда остальные откликаются на их инициативу.

Анастасия Николаевна Шамшуро (мама Веро­ники):

— В отряде ЮИД дочь изучает ПДД и оказание первой медицинской помощи. Недавно в городском кон­курсе заняла I место — по Правилам и медицине — ноль ошибок, по езде на велосипеде — всего пять ошибок. Довольно хороший результат. В целом, это заслуга Раисы Кузьминичны. Она умеет увлечь, заинтересовать детей, зажечь в них искру.

Ольга Абраменко (мама Саши и Лёши)

— В кружок сначала по­шла дочь, потом сына с пятого класса увлекла. Теперь вместе ходят, занимаются с Раисой Кузьминичной. Знают все дорожные знаки.

Я сама вожу автомобиль.

И пока мы едем по Полоцку, расскажут их все. А если видят, что делаю что-то не так, высказывают замечание и объясняют, что не­правильно. Бывает, по какой-то причине не получается идти на кружок, тогда может даже до слез

доходить.



Иван Тарасов (занимается в кружке 7 лет):

— Могу сказать, что отряд ЮИД дал мне многое. Во-первых, я изучил ПДД, Во-вторых, — медицину. И если вдруг что-то случится с родными или так с кем-нибудь, то смогу помочь. В-третьих, наш отряд — это команда, следовательно, вырабатывается команд­ный дух, завязывается дружба. Это, безусловно, плюс. А главным достижением юидовцев является снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Думаю, пришедшие на сегодняшнее мероприятие ребята узнали много полезного, а некоторые, возможно, вступят в наши ряды и будут, как и я, помогать другим участникам дорожного движения.