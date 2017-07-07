Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна празднуется каждый год 7 июля.

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна празднуется каждый год 7 июля. В этот день Православная Церковь вспоминает, как в семье престарелых и бездетных родителей – праведного священника Захарии и его жены Елизаветы – родился будущий Пророк, Креститель Господа Иисуса Христа. Житие святого Иоанна Предтечи основывается в первую очередь на текстах Священного Писания. Часть сведений сохранило церковное предание.

Иоанн Креститель – самый почитаемый святой после Пресвятой Богородицы. По свидетельству Спасителя, никто, рожденный на земле, не был так велик, как святой Иоанн Предтеча. Несколько раз в год Православная Церковь совершает память этого великого угодника Божия. Чествованию его посвящается и вторник каждой недели. Святой Иоанн был последним из пророков, предсказывавших пришествие Спасителя. Пророка Иоанна называют Предтечей и Крестителем. Предтечей – потому что он пришел прежде Господа Иисуса Христа и проповедовал народу Его пришествие. Крестителем – потому что он крестил Спасителя в реке Иордан.

По материнской линии святой Иоанн Предтеча был родственником Господа Иисуса Христа и родился на шесть месяцев раньше Него. Рано лишившись попечения родителей, пророк был храним силой Всевышнего. Как проходили детские годы святого Иоанна Крестителя нам неизвестно, так как в Священном Писании на это нет указаний. Тридцать лет он обитал в пустыне, нося одежду из верблюжьего волоса, питаясь акридами и диким медом. Но вот наступило время, и святой Иоанн Предтеча, оставив пустыню, явился на берег реки Иордан, в которой иудеи традиционно совершали религиозные омовения. Здесь он говорил народу о покаянии и крещении во оставление грехов. Иоанн Предтеча крестил людей в водах реки Иордан. Это не было Таинством Крещения, каким мы его знаем сейчас, но было его прообразом. Слова святого Иоанна Крестителя звучали настолько убедительно, что потрясали многочисленных слушателей до глубины души. Именно с его проповеди берет начало апостольское благовестие и миссионерское служение. Народ верил пророчествам Иоанна Предтечи, многие крестились в Иордане. Крещением Господа Иисуса Христа увенчалась проповедь Иоанна Предтечи.

Рождение праведника всегда есть великая милость Божия к людям, ибо праведниками стоит и держится весь мир. Святой Креститель Господень Иоанн был одним из величайших праведников. Он являет нам образ ангельского духа, чистоты и совершенства. Христианская вера укрепляется на примерах тех, кто, имея ее, достиг высот духовной жизни.

Протоиерей Александр Шахович, священнослужитель Полоцкой епархии.