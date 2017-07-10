12 июля Православная Церковь празднует день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

12 июля Православная Церковь празднует день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Его предваряет Апостольский пост, который, начинается через неделю после праздника Святой Троицы (Пятидесятницы), а заканчивается 12 июля. Церковь призывает христиан приобщиться к этому посту по примеру святых апостолов, которые, приняв Святого Духа в день Пятидесятницы, в посте и молитве готовились ко всемирной проповеди Евангелия.

По свидетельству Священного Писания все апостолы облечены равной силой свыше и одинаковой властью разрешать грехи. Однако Церковь и святые отцы называют Петра и Павла первоверховными апостолами, так как они особенно потрудился в распространении Христовой веры. Святые Петр и Павел олицетворяют собой духовную твердость и разум – два необходимых миссионерских качества для проповеди Евангелия всем народам.

Петр был простым, необразованным, бедным рыбаком, Павел – сын богатых и знатных родителей, римский гражданин. Петр стал апостолом среди евреев, Павел – проповедник среди язычников.

До того, как стать учеником Христа, Петр назывался Симоном. Господь призвал его вместе с братом, будущим апостолом Андреем Первозванным. Апостол Петр стал свидетелем и участником многих событий, описанных в Евангелии.

Павел не являлся учеником Христа во время земной жизни Спасителя. Первоначально он был гонителем христиан и назывался Савлом. А когда прозрел своими духовными очами, после совершенного с ним чуда явления Господа, он превзошел прочих апостолов своей ревностью в совершении подвига во имя Господа Иисуса Христа.

Святые апостолы Петр и Павел, по-разному потрудившись в разных концах мира, сошлись в конце своего земного пути в Риме, куда в те времена вели все дороги. Там они мученической кончиной засвидетельствовали правду Евангельской проповеди.

Славяне начали праздновать день святых апостолов Петра и Павла сразу после Крещения Руси. Согласно преданию, первую икону первоверховных апостолов на русскую землю привез из Корсуни равноапостольный князь Владимир. Уже на первых иконах святые Петр и Павел часто изображались вместе, обращенными друг к другу. Этот иконографический сюжет символизирует создание Церкви Христовой.

Протоиерей Александр Шахович,

священнослужитель Полоцкой епархии.