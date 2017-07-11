В Полоцке открылась областная молодежная стройка

В самом разгаре подготовка к празднованию Дня белорусской письменности и Дня рождения любимого города. Фасады домов примеряют новые наряды, расцветают сказочные клумбы, обновляется дорожное покрытие. И, конечно, молодежь просто не может стоять в стороне, когда Молодежная столица Беларуси готовится к таким важным событиям.

В пятницу у памятника 23-м гвардейцам-григорьевцам состоялось торжественное открытие областной молодежной стройки, объектом которой в Полоцке признана реконструкция дороги по улице Зыгина.

Участие в мероприятии приняли учащиеся Полоцкого государственного экономического колледжа и филиала «БГТУ» «Полоцкий государственный лесной колледж», которые в июле будут работать в студенческих отрядах. Поддержать молодежь в их начинании пришли ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил и труда вместе с председателем райсовета ветеранов Галиной Муравей.



А главными героями праздника стали десять парней из Полоцкого экономического колледжа, которым предстоит трудиться на областной молодежной стройке в филиале «ДСУ №2» ОАО «Дорожно-строительный трест №1» — студенческий отряд «Аграрочка» имени 23-х гвардейцев-григорьевцев. И.о. первого секретаря Полоцкого районного комитета ОО «БРСМ» Яна Лапанович поздравила ребят и от всего сердца поблагодарила ветеранов за то, что они всегда рядом с молодежью и поддерживают все ее начинания:

— Обещаем равняться на вас и постараемся не подвести!



Символично, что открытие областной молодежной стройки состоялось у памятника 23-м гвардейцам-григорьевцам, ведь этот монумент появился по инициативе молодежи, и средства на его создание парни и девушки зарабатывали на трудовых акциях и субботниках.Заместитель директора по воспитательной работе Полоцкого государственного экономического колледжа Алла Рыхлова пожелала студотрядовцам работать с удовольствием на благо родного города.



Приехала вручить ребятам свидетельства и путевку на работу на областной молодежной стройке комиссар Витебского областного штаба студенческих отрядов Виктория Кужелева.

— Для Полоцка этот год особый. Город стал молодежной столицей Республики Беларусь, здесь в сентябре будет отмечаться День белорусской письменности и 500-летие белорусского книгопечатания. Именно поэтому областная молодежная стройка и открывается на древней полоцкой земле. Уверена, что ребята отлично поработают. И, подводя итоги очередного трудового семе­стра, мы с гордостью сможем говорить, что этот отряд лучший в республике, — подчерк­нула Виктория.



А в завершение торжественного открытия областной молодежной стройки в знак неугасающей памяти о подвиге героев и благодарности за возможность жить и трудиться под мирным небом уча­стники мероприятия возложили цветы к подножию памятника 23-м гвардейцам-григорь­евцам.

…И уже вчера парни приступили к работе на объекте областной молодежной стройки.

После торжества студотрядовцы стали участниками трудовой акции ОО «БРСМ» «Труд Крут» по благо­устройству территории у памятника. Окрасили фонарные столбы, убрали траву, что пробилась сквозь плиты. Так что еще один уголок древнего города стал аккуратнее и краше.