Тема подготовки к праздно­ванию Дня белорусской письменности в г.Полоцке учреждениями, организациями и предприятиями, расположен­ными на территории Вороничского сельсовета, была рассмотрена в ходе расширенного заседания Вороничского сельисполкома.

Тема подготовки к праздно­ванию Дня белорусской письменности в г.Полоцке учреждениями, организациями и предприятиями, расположен­ными на территории Вороничского сельсовета, была детально рассмотрена в ходе расширенного заседания Вороничского сельского исполнительного комитета.

В работе заседания приняли участие председатель Полоцкого районного Совета депутатов Иосиф Грибович, заместитель председателя Полоцкого районного исполнительного комитета Пётр Петкевич, руководители и специалисты ряда отделов райисполкома, организаций и предприятий нашего региона, председатели сельисполкомов и сельские депутаты.

«Глазами соседей…»

Первая, практическая часть заседания предусматривала объезд территории сельсовета и мониторинг состояния объектов четырьмя группами. Маршруты участников групп включали посещение деревень Муравщина, Тадулино, Толкачи, Вороничи, Кунцевичи, Заскорки и аг.Близница. А затем, в ходе заседания, которое состоялось в здании Сильницкого сельского Дома культуры, были заслушаны отчеты руководителей групп по итогам объезда. В каждом из вышеназванных населенных пунктов внимание обращали на обкос территорий, состояние объектов, их ограждений, а также дорожного покрытия, на своевременность вывоза твердых бытовых отходов и ряд других аспектов, из которых вкупе и складывается общая картина благоустройства. Были отмечены как положительные примеры, так и недоработки. Звучали предложения активнее работать с владельцами и арендаторами объектов, призывать их со всей ответственностью позаботиться о наведении порядка, вовремя обкашивать территории, что особенно актуально в эту пору года. На заседании обсуждали, как быть с заброшенными участ­ками, какие меры административного воздействия применять к их собственникам.

Как отметил заместитель председателя райисполкома Пётр Петкевич, глазами соседей можно реально оценить состояние населенных пунктов на территории Вороничского сельсовета. «За июль, август надо еще многое сделать», — констатировал Пётр Мефодьевич.

Дела насущные и перспективные

О том, как готовятся жители и субъекты хозяйствования Вороничского сельсовета к предстоящему празднованию Дня белорусской письменности, рассказал в своем выступлении председатель сельисполкома Владислав Высоцкий. Он выразил благодарность всем, кто уже включился в работу, — депутатам, старейшинам деревень, руководителям субъектов хозяйст­вования, сельчанам. И остановился на насущных задачах, в числе которых благоустройство территорий объектов сферы культуры, дорожные ра­боты, борьба с сорной растительностью и ряд других. Владислав Евгеньевич поделился идеей создания при сельисполкоме механизированной группы, чтобы поддерживать порядок в деревнях сельсовета, иметь возможность помогать жителям. «Будем трудиться над устранением замечаний, которые были высказаны. Надо, чтобы люди осознали, что порядок следует поддерживать постоянно, и наша задача — привлекать их к этому».

Разговор по существу

Отчеты, с которыми выступил представители районных служб, касались каждой сферы жизни сельчан. Участники заседания познакомились с информацией о работе учреждений культуры, здравоохранения, объектов торговли на территории сельсовета, узнали, какие задачи решают сотрудники РОВД, Полоцкого лесхоза, дорожники. В выступлениях докладчиков и содокладчиков прозвучал анализ проделанной работы по благоустройству населенных пунк­тов, рейдов по обследованию неблагополучных семей. Дана оценка работе участка ЖКХ, состоянию систем водоснабжения и водоотведения, уличного освещения и озвучены существующие проблемы. Например, с искренней заинтересованно­стью в решении вопросов, требующих особого внимания, выступил старейшина агрогородка Близница Павел Рудёнок. Темы освещения, качества воды, волнующие сельчан, проживающих на территории Вороничского сельсовета, поднимали депутаты Татьяна Орлова и Валентина Иванкович.



Подводя итог заседания, Пётр Петкевич обратил внимание всех присутствующих, что именно такой неравнодушный разговор, с неформальным анализом работы и постановкой актуальных задач, позволит решать их оперативно и грамотно, расставляя приоритеты в работе всех служб.

В выступлении председателя Фариновского сельисполкома Михаила Шульги который участвовал в объезде населенных пунктов, отмечалось, что образцом для подражания в работе по благоустройству, озеленению могут быть работники сферы здравоохранения: «Где медицина — везде порядок. Надо и торговле подтянуться… А в целом, в агрогородке Близница сделано много — и жителями, и различными службами. Есть интересные придомовые территории, малые архитектурные формы».