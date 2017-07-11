Ответственность за тех, кого приручили

Человеку свойственно любить животных — кормить их, выгуливать, играть с ними. Контакт с ними приносит преимущественно положительные эмоции. Этим и обусловлено же­лание приобретать домашних питомцев. Но необходимо помнить, что желание и собственное удоб­ство не должны быть выше инте­ресов окружающих.

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения Правил содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь (далее — Правила), утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4.06.2001 года №834, на территории города Полоцка.

Установлено, что гражданами допускаются многочисленные нарушения вышеуказанных Правил.

Согласно п. 9-11 Правил собаки, кошки подлежат регистрации в течение трех дней со дня приобретения; щенки и котята должны быть зарегистрированы в возрасте

от 3 до 3,5 месяца. Регистрация собак потенциально опасных пород производится только при наличии у владельца справки о прохождении соответствующего обучения.

Невыполнение указанных требований носит массовый характер.

Так, по сведениям ЖЭС №№1,2,3 на территории города владельцами зарегистрировано 2478 животных (котов и собак). Из них в отношении 33 собак есть сведения о принадлежности их к потенциально опасным породам. И только в отношении 7 владельцев имеются сведения о прохождении специального обучения по содержанию собак потенциально опасных пород.

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 4.06.2001 года №834 Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 12.12.2001 года принято постановление №40 «О некоторых вопросах разведения, содержания, ввоза в Республику Беларусь, а также обучения владельцев потенциально опасных пород собак», которым утвержден перечень потенциально опасных пород собак, включающий 40 пород.

В соответствии с п.3 Постановления всем владельцам, имеющим собак потенциально опасных пород, в трехмесячный срок необходимо пройти специальные курсы в кинологических клубах для получения удостоверения (справки) о порядке разведения, содержания и ухода за собаками.

Указанное требование владельцами собак потенциально опасных пород игнорируется.

Распространенной и очевидной является практика нарушения п.п.4.4, 5.2 Правил при выгуле собак, чем создается угроза безопасности людей, допускаются загрязнения животными общедоступных мест. Владельцы выгуливают собак без намордников и поводков в жилом секторе, на придомовых территориях, а также в местах, предназначенных для отдыха граждан.

Прокуратурой района неоднократно выявлялись факты выгула собак на придомовых территориях в каждом из районов города.

По итогам проверки внесено представление в Полоцкий райисполком, по результатам рассмотрения которого принят ряд организационных мер, направленных на улучшение работы государственных органов по данному направлению.

Следует напомнить всем владельцам об ответственности!

В соответствии с п. 6 санитарных и ветеринарных правил «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство» владельцы собак, кошек и других животных обязаны поддерживать надлежащее санитарное состояние в местах их содержания и выгула. Лица, осуществляющие выгул животных, обязаны очистить указанные территории от их экскрементов. За нарушение ветеринарно-санитарных правил предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст.15.38 КоАП Республики Беларусь. Санкцией предусмотрено административное взыскание в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до двадцати ба­зовых величин.

Кроме того, нарушение Правил содержания собак, кошек и (или) хищных животных — влечет преду­преждение или наложение штрафа в размере от одной до пятнадцати базовых величин, согласно ч.1 ст.15.47 КоАП Республики Беларусь. То же нарушение, повлекшее причинение вреда здоровью людей или имуще­ству — влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати ба­зовых величин или административный арест, согласно ч.2 ст.15.47 КоАП Республики Беларусь.

Самые главные правила — это соблюдение чистоты в жилых помещениях, местах общественного пользования и обеспечение безопасности людей. Заводя домашнего питомца, нужно помнить и руководствоваться тем, что он не должен доставлять беспокойство окружающим. Ведь мы несем ответственность за тех, кого приручили.

Д.Н.КОВАЛЕНКО, старший

помощник прокурора

Полоцкого района.