22 июня в Полоцке на площади Свободы состоится зажигательная джинсовая вечеринка

💥🌟✨ГЛАВНЫЕ МОЛОДЁЖНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ ГОРОДА в рамках республиканской акции «Полоцк – молодѐжная столица Республики Беларусь 2017» ПРОДОЛЖАЮТСЯ! 🎉

22 июля на площади Свободы состоится зажигательная джинсовая вечеринка

Не представляешь свою жизнь без джинсовой одежды?

Тогда эта вечеринка для тебя!

Хотя, джинсы это только повод… повод, чтобы собраться на танцполе и зажигать под любимые ритмы в отличной компании!

☀⛅Надеемся, что погодные условия нас порадуют и мы оторвёмся по полной!!!

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