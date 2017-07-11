22 июня в Полоцке на площади Свободы состоится зажигательная джинсовая вечеринка
💥🌟✨ГЛАВНЫЕ МОЛОДЁЖНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ ГОРОДА в рамках республиканской акции «Полоцк – молодѐжная столица Республики Беларусь 2017» ПРОДОЛЖАЮТСЯ! 🎉
22 июля на площади Свободы состоится зажигательная джинсовая вечеринка
Не представляешь свою жизнь без джинсовой одежды?
Тогда эта вечеринка для тебя!
Хотя, джинсы это только повод… повод, чтобы собраться на танцполе и зажигать под любимые ритмы в отличной компании!
☀⛅Надеемся, что погодные условия нас порадуют и мы оторвёмся по полной!!!
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