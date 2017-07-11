22 июля 12:00 юные полоцкие красавицы будут бороться за титул «Мисс Полоцкая ЧЕРНИЧКА -2017»

Маленький праздник красоты и творчества на главной площади города!!!

22 июля 12:00 девочки в возрасте 5-13 лет посоревнуются за титул «Мисс Полоцкая ЧЕРНИЧКА -2017», демонстрируя свои таланты, хобби и увлечения зрителям.

Участницы выполнят различные задания и проявят себя роли вокалисток, танцоров, чтецов и др…а также смогут поразить всех своими «Черничными костюмами»из подручных материалов (коробочки, пакеты, веревочки и др материал).

Оценивать работу конкурсанток будут черничные Король и Королева . Лучших наградят дипломами и сладкими черничными призами

Приходите не только поучаствовать но и поддержать красавиц и получить заряд хорошего настроения и позитивных эмоций.

ВХОД_СВОБОДНЫЙ!

ВНИМАНИЕ!! ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 19 ИЮЛЯ на е -mail ГДК👉polotskgdk55@mail.ru

с пометкой *КОНКУРС, либо в каб. 214

Участие -БЕСПЛАТНО!!!