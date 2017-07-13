Замечательный районный праздник летнего отдыха у воды «Звени, волна озерная!» состоялся на берегу озера Белое в деревне Азино.

Замечательный районный праздник летнего отдыха у воды и приятных впечатлений для всей семьи под названием «Звени, волна озерная!» состоялся на берегу озера Белое в деревне Азино.

Творческие коллективы Полоцкого районного Центра культуры, Азинского и Матюшевского СДК подарили отличный заряд бодрости и хорошего настроения сельским жителям и горожанам, которые решили провести тот летний день, выехав на живописный берег озера.

«Все работники культуры старательно готовились, чтобы гости праздника унесли с собой самые яркие и позитивные впечатления!» — заверила нас директор Азинского СДК Оксана Валынко. По ходу того, как праздник набирал обороты, мы убедились: развлечений здесь было — на любой вкус и возраст!

…Над волейбольной площадкой взлетал мяч.

От берега то и дело отчали­вали катамараны, увозившие народ в путеше­ствие по озерным волнам. На импровизированной сцене разворачивалось увле­кательное действо. Участники праздника удобно расположились в «зрительном зале» на постеленных на песочке пледах, истинные любители пикников не забыли за­хватить с собой и корзинку с провизией.

А если кто и забыл — не беда: в летнем кафе ООО «Макаров В.А.», которое открыло сезон, можно было и силы подкрепить для веселых соревнований, и чайку или кофе попить, и мороженым полакомиться. Дети с удовольствием пускали мыльные пузыри, задорно шлепали по травке и песочку, копошились в удобной песочнице, строя замки и вылепливая куличики. А взрослые пританцовывали под музыку, поддерживали участников театрализованного представления «Мы за ЗОЖ», аплодировали местным рыбакам, чествование которых было устроено, и от души болели за участников всевозможных состязаний.

…Несмотря на бродившие неподалеку тучки (которые после обеда все же пролились дождем), праздник получился замечательный — творческий, душевный — и полностью оправдал ожидания всех, кто к нему приобщился/

Лесные и водные братья

Команды под предводительством Лесовика и Водяного участвовали в занимательной «Битве стихий», программу которой для ребятишек подготовили в Матюшевском СДК. В снаряды для состязаний превращались и шишки, и водица… Над берегом звучали задорный хохот и радостные возгласы, а живописные сказочные герои то и дело веселили и подбадривали юных игроков. В итоге всем участникам «битвы» достались сладкие призы.



Для счастья

На празднике можно было смасте­рить «Кораблик счастья». Мастер-класс по изготовле­нию корабликов в технике оригами для девчонок и мальчишек провела Ольга Фёдорова, работник Полоцкого РЦК. И собственноручно изготовленные ребятами поделки, дей­ствительно, зажигали искорки счастья в их глазах.

Вкусно!

Пока на площадке чествовали удалых рыбаков из деревни Азино и посвящали в рыбаки юных сельчан (как положено — с произнесением рыбацкой клятвы!), в огромной кастрюле на угощение варилась знатная тройная уха. Как приготовить такое блюдо, отлично знает библиотекарь Ольга Кирпичёнок, которая и выступила на празднике в качестве повара. И наваристая ушица из трех видов рыбы получилась отменной!



На лошадке

О чем мечтает детвора на празднике? Покататься на лошадке! И такую возможность предоставили отдыхающим Яна и Александр Масловские из соседней деревни Тиновка. Их кра­савец-жеребец по кличке Рекорд катал по лужайке и детей, и взрослых, по­зволяя им почувствовать себя на­стоящими наездниками.



«Ручная работа»

«Азинская арт-лужайка» приглашала ценителей рукотворного мастерства познакомиться с выставкой декоративно-прикладного творчества «Вторая жизнь дерева», на которой свои авторские ра­боты представил мастер по резьбе Виталий Новиков, и на hand-made-ярмарку «Эти кожаные штучки» от Ольги Холод, рукодельницы и педагога дополнительного образования.



В образе

Аквагрим — вот где простор для творчества и перевоплощений! Каждый желающий имел возможность «примерить» новый образ и украсить собой праздник. Молодежь и малыши с удовольствием усаживались в кресло к художникам. Несколько минут — и забирай с собой кусочек яркого лета.