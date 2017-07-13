Полоцк посетили участники ХIХ Всемирного конгресса русской прессы.

Представители СМИ более 50 государств принимают участие в ХIХ Всемирном конгрессе русской прессы. Участники данного международного форума обсудили различные аспекты деятельности средств массовой информации в условиях интеграционных процессов. Организаторами минского форума подготовлена разнообразная культурно-просветительская программа. В четверг Всемирный конгресс русской прессы продолжил работу в Полоцке – колыбели белорусской государственности.

Официальная встреча делегатов состоялась в большом зале Полоцкого райисполкома, где участников престижного международного форума приветствовал председатель Полоцкого райисполкома, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Николай Шевчук. Вниманию почетных гостей была предложена презентация культурного, исторического, экономического потенциала древнего Полоцка.

Но, как обратил внимание руководитель полоцкого региона, лучше один раз увидеть, чтобы потом обязательно еще раз сюда вернуться. Исполняющий директор Всемирной ассоциации русской прессы Александр Кляйн не скрывал хороших впечатлений от белорусского гостеприимства: «Посещение Полоцка – знаковое событие в программе мероприятий. Запланировано оно было уже давно. Месяц назад я побывал в вашем удивительном городе, который впечатлил меня своими достопримечательностями. Уверен, что участники конгресса запомнят Полоцк».

Программа пребывания в Полоцке включала посещение Музея белорусского книгопечатания, Софийского собора, Полоцкого госуниверситета Спасо-Евфросинниевского монастыря.