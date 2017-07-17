В Полоцком райисполкоме состоялся ряд назначений на должности руководителей отделов.
В Полоцком райисполкоме состоялся ряд назначений на должности руководителей отделов.
Начальником отдела экономики назначена А.В.Корначёва.
Алеся Викторовна Корначёва закончила Белорусский государственный технологический университет по специальности «Маркетинг». Трудилась экономистом, бухгалтером на предприятиях строительной, промышленной отраслей. В аппарате госуправления — с 2009 года. Работала главным специалистом в отделе архитектуры и строительства, отделе и управлении экономики Полоцкого городского исполнительного комитета. С апреля 2013 года до назначения начальником отдела экономики А.В.Корначёва была главным специалистом сектора коммунальной собственности отдела экономики Полоцкого районного исполнительного комитета.
Замужем, воспитывает сына.
Начальником отдела торговли и услуг назначена Н.Н.Шевкун.
Наталья Николаевна Шевкун закончила Полоцкий государственный университет по специальности «Менеджмент». С июля 2004-го по март 2008 г. работала ведущим специалистом, а с марта 2008-го по апрель 2013-го — главным специалистом отдела экономики Полоцкого районного исполнительного комитета. С апреля 2013 года Н.Н.Шевкун трудилась главным специалистом отдела торговли и услуг Полоцкого райисполкома.
Замужем, воспитывает дочь.
Начальником отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи назначена Е.А.Астапова.
Елена Александровна Астапова закончила Витебский государственный педагогический институт им.С.М.Кирова по специальности «Математика» и Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное управление и идеология». Трудилась в сфере образования учителем математики, заместителем директора школы по воспитательной работе. В сентябре 2008 года была назначена заместителем начальника отдела идеологической работы Полоцкого городского исполнительного комитета, в сентябре 2011 года — начальником отдела культуры горисполкома, в апреле 2013 — главным специалистом отдела культуры Полоцкого районного исполнительного комитета. С июля 2013 года Е.А.Астапова работала заместителем начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Полоцкого райисполкома.
Замужем, в семье — дочь и сын.
Начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства назначена Н.В.Боженкова.
Надежда Викторовна Боженкова закончила Полоцкий государственный университет по специальности «Правоведение» и Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное управление и экономика».
У Надежды Викторовны есть опыт работы юрисконсультом в ремонтно-строительной организации, секретарем судебного заседания суда Полоцкого района и г.Полоцка.
В 2012-2013 годах она трудилась главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства Полоцкого городского исполнительного комитета, Полоцкого районного исполнительного комитета. С мая 2013 года Н.В.Боженкова работала заместителем начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Полоцкого райисполкома.
Не замужем.