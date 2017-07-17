В Полоцком райисполкоме состоялся ряд назначений на должности руководителей отделов.

В Полоцком райисполкоме состоялся ряд назначений на должности руководителей отделов.

Начальником отдела экономики назначена А.В.Корначёва.

Алеся Викторовна Корначёва закончила Белорусский государст­венный технологический университет по специальности «Маркетинг». Трудилась экономистом, бухгалтером на предприятиях строительной, промышленной отраслей. В аппарате госуправления — с 2009 года. Работала главным специалистом в отделе архитектуры и строитель­ства, отделе и управлении экономики Полоцкого городского исполнительного комитета. С апреля 2013 года до назначения начальником отдела экономики А.В.Корначёва была главным специалистом сектора коммунальной собственности отдела экономики Полоцкого районного исполнительного комитета.

Замужем, воспитывает сына.

Начальником отдела торговли и услуг назначена Н.Н.Шевкун.

Наталья Николаевна Шевкун закончила Полоцкий государственный университет по специальности «Менеджмент». С июля 2004-го по март 2008 г. работала ведущим специалистом, а с марта 2008-го по апрель 2013-го — главным специалистом отдела экономики Полоцкого районного исполнительного комитета. С апреля 2013 года Н.Н.Шевкун трудилась главным специалистом отдела торговли и услуг Полоцкого райисполкома.

Замужем, воспитывает дочь.

Начальником отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи назначена Е.А.Астапова.

Елена Александровна Астапова закончила Витебский государственный педагогиче­ский институт им.С.М.Кирова по специальности «Математика» и Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Государст­венное управление и идеология». Трудилась в сфере образования учителем математики, заместителем директора школы по воспитательной работе. В сентябре 2008 года была назначена заместителем начальника отдела идеологической работы Полоцкого городского исполнительного комитета, в сентябре 2011 года — начальником отдела культуры горисполкома, в апреле 2013 — главным специалистом отдела культуры Полоцкого районного исполнительного комитета. С июля 2013 года Е.А.Астапова работала заместителем начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Полоцкого райисполкома.

Замужем, в семье — дочь и сын.

Начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства назначена Н.В.Боженкова.

Надежда Викторовна Боженкова закончила Полоцкий государственный университет по специальности «Правоведение» и Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное управление и экономика».

У Надежды Викторовны есть опыт работы юрисконсультом в ремонтно-строительной организации, секретарем судебного заседания суда Полоцкого района и г.Полоцка.

В 2012-2013 годах она трудилась главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства Полоцкого городского исполнительного комитета, Полоцкого районного исполнительного комитета. С мая 2013 года Н.В.Боженкова ра­ботала заместителем начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Полоцкого райисполкома.

Не замужем.