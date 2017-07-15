В Полоцке прошел первый Международный литературный фестиваль «Центр Европы-2017»

Мастер-классы, презентации, творческие вечера и дружеское общение — таким стал первый Международный литературный фестиваль «Центр Европы-2017» в Полоцке. Участие в нем приняли профессионалы и любители художественного слова из Беларуси, России, Молдовы, Болгарии, Австрии, Украины, Великобритании — около семидесяти участников.

Для гостей творческий форум начался с экскурсий по историко-культурным местам Полоцка.

А открытие фестиваля стало по-настоящему торжественным благодаря концерту в Полоцком районном Центре культуры. Приветствовал участников заместитель председателя Полоцкого райисполкома Пётр Петкевич, пожелав всем вдохновения на полоцкой земле и пригласив почаще бывать в древнем городе.



В честь Полоцка — Молодежной столицы Республики Беларусь-2017 — звучали произведения на вечере литературы «Центр Европы» в центре Европы», а поэтические традиции полоцкой земли продолжились на открытой поэтической трибуне, по­священной памятным датам нашей истории, в центральной районной библиотеке им.Франциска Скорины.

Во время фестиваля состоялись конференция «Современная молодежная литература — начальный или обратный отсчет» и круглый стол «Я б в писатели пошел — пусть меня научат».

Творчество объединяет — неудивительно, что к концу работы фестиваля его участники стали почти родными людьми. И церемония награждения победителей конкурсов прошла в дружеской атмосфере.



Члены жюри наградили участников и финалистов фестиваля, победителей конкурса на приз зрительских симпатий, а также победителей по мнению профессиональных судей. Участники, в свою очередь, поблагодарили организаторов за объединяющий фестиваль, за вдохновение, юмор, новые идеи, профессиональные советы и творче­ский, неординарный взгляд на мир.

Особые теплые слова звучали в адрес коллективов Полоцкой районной централизованной библиотечной системы, Полоцкого районного Центра культуры и, конечно, председателя оргкомитета Александра Раткевича.

Почетные грамоты фестиваля вручены Петру Петкевичу, начальнику отдела идеологической работы, культуры и по делам мо­лодежи Елене Астаповой и другим соратникам организаторов, а также членам жюри.



А еще благодаря фестивалю в Полоцке появилась вторая Двина — печатная. Альманах с таким названием председатель Витебского областного отделения Союза писателей Беларуси, председатель жюри конкурса Тамара Краснова-Гусаченко подписала специально для председателя Полоцкого рай­исполкома Николая Шевчука.

— Большая честь, что именно в нашем городе есть этот фестиваль, — особенно для молодых литераторов, которым так нужна поддержка, — сошлись во мнении авторы — участники «Центра Европы-2017».

Искреннюю благодарность Полоцкому райисполкому за поддержку мероприятия выразила председатель Витебского областного отделения Союза писателей Беларуси Тамара Краснова-Гусаченко. Она отметила, что знакомство с Полоцком, начавшееся с посещения Спасо-Евфросиниевского женского монастыря, подарило гостям ощущение светлого праздника. Ведь проводить литературный форум на священной земле, где жила великая белорусская просветительница Евфросиния Полоцкая, впоследствии причисленная к лику святых, глубоко символично. Полотчина дала миру целое созвездие выдающихся деятелей культуры, жизненный и творче­ский путь которых — ориентир для современных литераторов.

Фестиваль «Центр Европы», как подчеркнула Тамара Ивановна, проводится для того, чтобы популяризировать художественное слово, привлекать интерес к книге, способствовать укреплению культурных связей между славянскими народами. Представлять здесь свои произведения авторы могут и на русском, и на своих родных национальных языках — главное, чтобы при этом звучал язык вы­сокой литературы.

Мнение гостей

Фестиваль стал международным как для участников, так и для судей. Члены жюри единодушно подчеркнули: уровень полоцкого литературного фестиваля приятно поражает.

Наталья ВАРЕНИК, Киев:

— На любимой белорусской земле работа была плодотворной и приятной.

Споры шли серьезные, выбрать победителей нелегко. Без преувеличения — здесь услышала лучшее исполнение и лучшие стихи. От издательства «Писатель в интернет-пространстве» дарим бесплатное участие в новом сборнике.

Виктор КЛЫКОВ, Вена:

— Должен сказать, что фестиваль в Полоцке сильно отличается — в лучшую сторону — от подобных мероприятий, на которых мне довелось побывать. Здесь мы действительно услышали, как поют полоцкие души. Весело, интересно и приятно!

Константин Кедров, Москва:

— Во время работы в жюри у меня «случилось» «несколькостишие»:

Если в слове не жить —

слово не будет жить.

Если слово не нежить —

слово пустая нежить.

Я открываю снова

Вечный оазис слова!

Елена КАЦЮБА, Москва:

— В первый раз «жюрила» участников этого замечательного фестиваля, и, прежде всего, меня поразил их очень высокий уровень — на порядок выше, а мне есть с чем сравнивать. Не скрою:

немного жаль, что в наше время подобных конкурсов не было. И интересно: смогла бы я тогда сравняться с нынешней молодежью?

Вера СУХАНОВА, Смоленск:

— Несмотря на то, как распределились места, думаю, что проигравших нет. Появились новые идеи и замыслы —

пишите, творите, присылайте произведения на конкурс в следующем году. Надеюсь, фестиваль будет развиваться, добавятся новые номинации, участников станет больше.

Варвара МОРОЗОВА и Лариса Малашеня.

Фото Андрея Марцинкевича.