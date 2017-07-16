Учащиеся Полоцкого химико-технологического колледжа представляли Витеб­скую область на Международном молодежном форуме волонтеров в Гомеле.

Искорки тепла в глазах, желание сделать мир добрее, светлее, подарить улыбку, тем самым скрасив день тех, кто так нуждается в простом внимании и под­держке. Именно это и отличает активи­стов волонтерского движения ОО «БРСМ» «Доброе Сердце», учащихся Полоцкого химико-технологического колледжа Александру Колодешникову и Веронику Виярт. Девушки уже два года занимаются волонтерской деятельностью, посещают воспитанников отделения дневного пребывания инвалидов, детский социальный приют, бывших несовершеннолетних узников фашизма, одиноко проживающих граждан, ветеранов.

— Мы делаем стрижки, прически нашим подопечным. Они ждут каждой встречи с нетерпением. Правда, сначала было психологически не просто, особенно работать с людьми с ограниченными возможностями. У них свой мир, они искреннее, добрее, чувствительнее. Это удивительные люди, и мы многому у них учимся, — призналась Александра.

Саша не только создает восхитительные образы, но и принимает активное участие в организации и проведении мероприятий в отделении дневного пребывания инвалидов Территориального центра социального обслуживания населения Полоцкого района.

— Желание творить добро и подтолкнуло заняться волонтерской деятельностью. Сча­стливые глаза наших подопечных дорогого стоят, — поделилась Вероника.

А недавно девушки представляли Витеб­скую область на Международном молодежном форуме волонтеров в Гомеле. Его уча­стниками стали около 200 лидеров волонтер­ских отрядов движения БРСМ «Доброе Серд­це», Европейской волонтерской службы (Польша), а также руководители и эксперты Республиканского волонтерского центра (Беларусь), Национального фонда подготовки кадров (Россия), Информационного пункта Совета Европы в Минске.

Александра и Вероника рассказали уча­стникам форума о волонтерском движении на Полотчине, о проектах, инициативах и достижениях. Девушки посетили мастер-классы по проектному менеджменту и тренинги по командообразованию. А затем свои знания, умения продемонстрировали на практике во время посещения детских домов, школ-интернатов и центров соцобслуживания населения.

— Нам пояснили нюансы общения с людьми с ограниченными возможностями и дет­ками, которые растут без родителей. И это сейчас очень помогает в работе, — рассказали волонтеры.

Девушки полны энергии и желания помогать, они успевают не только отлично учиться, заниматься волонтерской деятельностью в отряде «Доброе сердце», но и принимают участие в социально значимом проекте «Рядом и вместе», программы «Место встречи: диалог» немецкого фонда «Память, ответ­ственность и будущее» и МОО «Взаимопонимание» в Республике Беларусь.

Творить добро — это легко и здорово, уверены волонтеры Полоцкого государ­ственного химико-технологического колледжа. Поэтому не оставляют без внимания тех, кто так в нем нуждается.