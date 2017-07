Полочане среди победителей международного конкурса «DO MORE WITH LESS-2017

«Белорусы среди победителей международного конкурса «DO MORE WITH LESS-2017» — эти строки мы прочли на официальном сайте SPARE.by, когда знакомились с итогами конкурса… Даже не сразу поверили в такую удачу: у нас II место среди участников из разных стран мира!

«Делать больше, используя меньше» (англ. «Do more with less») — именно таков девиз конкурса видеороликов, в котором ГУО «Средняя школа №16 г.Полоцка» приняло участие в рамках проекта SPARE. SPARE (школьный проект по использованию ресурсов и энергии/ШПИРЭ) — самая большая в мире программа для школьников по эффективному использованию энергии и ресурсов. В настоящее время более 300 000 учеников в 11 странах мира участвуют в этом проекте, а число SPARE-школ превышает 5 000. Основная цель SPARE — сокращение выбросов парниковых газов для смягчения возможных опасных последствий изменения климата.

Быстрее и дешевле этого можно достичь путем более эффективного использования имеющейся у нас энергии.Согласно условиям конкурса, нам следовало, используя воображение и творческие способности, снять видео в любом формате, посвященное эффективному использованию энергии и ресурсов. Видеоролик должен был содержать ответы на следующие вопросы: «Как жить лучше и интересней, при этом используя меньше энергии и ресурсов?», «Как помочь друзьям, коллегам, родителям, соседям, политикам и другим людям понять, что можно «делать больше, используя меньше»?» и «Что делаем мы для того, чтобы повысить эффек­тивность использования ресурсов и энергии?».Когда мы узнали о конкурсе «DO MORE WITH LESS-2017», то сразу решили участвовать.

Ребята-активисты всегда рады новым интересным конкурсам. Совмест­но с учащимися из совета старшеклассников взялись за дело. Придумали интересный сценарий, нашли и собрали нужный реквизит, а главное — выбрали актеров.

В течение двух недель по вечерам, после уроков, продолжалась съемка видеоролика. Творческим процессом руководили педагог-организатор школы Н.Е.Борисевич и руководитель объединения дополнительного образования «Видеомонтаж» А.Н.Борисевич. Рождение творческой идеи по­ставило нас перед глобальным философским утверждением: «Хочешь изменить мир — начни с себя». Большие перемены начинаются благодаря маленьким усилиям каждого жителя планеты.

В результате мозгового штурма наш видеоролик получился в новом современном молодежном формате с исполь­зованием покадровой фотосъемки рисуночных эскизов на школьной доске. Все иллюстрации сделала учащаяся 11 «Б» класса Виктория Молоховская.

Для каждого сюжета был придуман соответствующий творческий хэштег, например «#пластмассовый_mix», «#разумный_свет», «#экономия_по_капле», «#от_листка_к_листку» и другие. Все проиллюстриро­ванные истории показали простые, но важные способы рационального использования природных ресурсов.Ребята так сильно вдохновились идеей сохранения чистоты нашей Земли, что решили и в следующем году создать новый воодушевляющий ролик по энергосбережению.Отрадно, что именно юные жители Полоцка — молодежной столицы Республики Беларусь-2017 — достойно представили Беларусь на международном конкурсе, в котором принимали активное участие учащи­еся из разных стран мира. Мы заняли второе место, уступив лишь конкурсантам из Грузии, и обошли участников из Казахстана, у которых III место.

Отдел образования, спорта и туризма Полоцкого районного исполнительного комитета выражает благодарность Виктории Молоховской, учащейся 11 «Б» класса ГУО «Средняя школа №16 г.Полоцка», создателю видеоролика, и Александру Николаевичу Борисевичу, руководителю объединения «Видеомонтаж» ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи», Надежде Евгеньевне Борисевич, педагогу-организатору ГУО «Средняя школа №16 г.Полоцка». Мы гордимся высокой победой! Все видео, участвующие в конкурсе, вы можете посмотреть