Воры осуждены

В мае текущего года вступил в законную силу приговор суда Полоцкого района и г.Полоцка в отношении 7 обвиняемых. Эти молодые люди в возрасте от 21 до 31 года обвинялись в систематическом хищении имущества повторно, группой лиц, а также с проникновением в жилище на территории г.Полоцка и Полоцкого района, ответственность за данное преступление предусмотрена ч.2 ст.205 УК Республики Беларусь. Объектами краж являлись дорогостоящие велосипеды, электро- и бензоинструмент, бытовая техника.

В январе-мае 2016 года от противоправных действий обвиняемых пострадали 17 граждан. Общая сумма причиненного преступлениями ущерба составила 9 435 рублей (с учетом деноминации). В ходе предварительного следствия часть похищенного имущества на сумму 4 989 деноминированных рублей изъята и возвращена потерпевшим. Государственное обвинение поддерживалось помощником прокурора Полоцкого района М.Г.Романовским.

При назначении наказания суд учел степень общественной опасности совершенных преступлений, сведения, характеризующие личности обвиняемых, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответ­ственность, степень и роль участия в совершенных преступлениях каждого из обвиняемых. Шестерым обвиняемым судом назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительные учреждения открытого типа различными сроками — от 1 года 8 месяцев до 4 лет. В течение срока отбывания наказания эти лица будут находиться под надзором уголовно-исполнительной инспекции РОВД, и их пребывание вне жилища будет существенно ограничено. Одному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 10 базовых величин с учетом того, что с мая 2016 года по февраль 2017 года этот обвиняемый содержался под стражей. Судом с обвиняемых в пользу потерпевших взыскана сумма невозмещенного ущерба. Автомашина, принадлежащая одному из осужденных, марки «БМВ Х5», на которой перевозилось похищенное имущество непосредственно после совершения краж, конфискована в доход государства как средство, с использованием которого совершались хищения имущества.

М.Г.РОМАНОВСКИЙ,

помощник прокурора

Полоцкого района.