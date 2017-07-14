Фоторепортаж со спортивного фестиваля работников КУП «ЖКХ г. Полоцка»

Активный отдых — это всегда здорово! Эту простую истину объяснять никому не нужно.

Именно поэтому руководство и профком КУП «ЖКХ г.Полоцка» решили провести для работников своих подразделений увлекательный спортивный фестиваль. А чтобы он был по-настоящему интересным и необычным, обратились за помощью в отдел туризма, краеведения и экскурсий Полоцкого районного центра детей и молодежи, ведь там знают, как удивить и просто «заразить» любовью к активному отдыху.

На площадке собрались заинтересованные участники спортивного меро­приятия, перешептывались, даже не предполагая, что им предстоит делать.

Появление судей, сотрудников отдела, еще больше заинтересовало работников ЖКХ. Так что же предстояло делать участникам спортивного дня? Для начала, конечно, разделится на команды, их получилось 6. А затем придумать название и девиз, это, казалось, простое за­дание, было для участников неожиданным. Но команды не растерялись и быстро придумали веселые названия и речевки. И еще один сюрприз — краеведче­ская викторина, где предстояло решать ребусы и отвечать на вопросы о родной полоцкой земле.

Первая команда выстроилась у линии старта. Лишь была дана отмашка, рванули вперед. Первый этап бравые сотрудники ЖКХ преодолели буквально в считанные секунды, хотя задание было непростым — необходимо было пройти по двум параллельно натянутым веревкам. А впереди ждало продолжение шуточной туристической полосы: пронести товарища на носилках, пройтись на ходулях, перебраться через импровизированную переправу, пробежаться по висящему бревну и донести дружно стакан воды, не расплескав ни капли. Прохождение каждого этапа вызывало бурю эмоций, и еще больше сплотило команды. И, конечно, соревнование завер­шилось подведением итогов и награждением победителей. Дипломы участников в спортивном фестивале среди работников КУП «ЖКХ г.Полоцка» вручены команде аппарата управления, ЖЭС-2 и Спецавтобазы. Дипломом за третье место награждена команда ЖЭС-1, за второе — ЖЭС-3. Первое место и переходящий кубок завоевала команда производственного участка.

Такой необычный спортивный праздник пришелся по вкусу работникам ЖКХ и подарил море ярких впечатлений. А на память у участников остались

фотографии.