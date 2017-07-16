«Если я заключу контракт на работу за границей сроком на два года, должен ли буду платить налоги в Бела­руси?»

А.С.Бережков.

На вопросы отвечает заместитель начальника инспекции МНС Республики Беларусь по Полоцкому району О.В.Фадеева:

— Для того чтобы налоговый орган Республики Беларусь при исчислении подоходного налога с физических лиц (далее — подоходный налог) с полученных в Российской Федерации доходов произвел зачет налога на доходы, уплаченного физическим лицом в бюджет Российской Федерации, данному лицу одновременно с налоговой декларацией необходимо предоставить в налоговый орган документ о размере полученного дохода и сумме уплаченного им налога (в Российской Федерации — справку о доходах физического лица за 2016 г. (форма 2-НДФЛ)) и подтверждение из налоговой службы Россий­ской Федерации о полученном доходе и уплаченном налоге (в виде отдельного документа (подтверждения), выдаваемого налоговым органом на основании имеющихся у него сведений о доходах гражданина, или в виде записи на справке о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ), подтверждающей достоверность отраженных в ней сведений, и заверенной руководителем (заместителем) налогового органа, содержащей сведения о занимаемой им должности, его личную подпись, скрепленную печатью налогового органа).

Если физическое лицо не может предоставить одновременно с налоговой декларацией подтверждение налогового или иного компетент­ного органа иностранного государства о полученном доходе и уплаченном налоге, то зачет налога может быть произведен по письменному заявлению физического лица на основании документов о полученном плательщиком доходе и об уплате им налога в иностранном государстве, подтвержденных источником выплаты дохода.

Обращаем внимание, что проведение зачета на основании таких документов не освобождает физическое лицо от обязанности предоставить в налоговый орган подтвержденные налоговым или иным компетентным органом иностранного государства документы о полученном гражданином доходе и об уплате им налога в иностранном государстве. Данные документы должны быть предоставлены в налоговый орган Республики Беларусь в течение одного года со дня подачи заявления о проведении зачета. При непредоставлении указанных выше документов налоговый орган пересчитает подоходный налог и предъявит его к доплате в бюджет с начислением пени.