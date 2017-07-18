РАЗМЕН КВАРТИРЫ

«Можно ли разменять неприватизированную 3-комнатную квартиру на 1-комнатную неприватизированную и 2-комнатную приватизированную? Если да, то куда обращаться по поводу размена, или надо самой искать варианты?»

А.А.Рыско.

Как проинформировал заместитель председателя Полоцкого райисполкома А.Н.Михалевич, в настоящее время в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №563 от 16 декабря 2013 года «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений» (далее — Указ) все неприватизированные жилые помещения государственного жилищного фонда включены в фонд жилых помещений коммерческого использования.

В соответствии с пунктом 1.2 Указа жилые помещения коммерческого использования, жилые помещения социального пользования, жилые помещения в общежитиях и специальные жилые помещения не подлежат приватизации, обмену, разделу, продаже, предоставлению по договору найма, если иное не определено Президентом Республики Беларусь.