Полоцкий комбинат хлебопродуктов стал победителем смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда

Охрана труда — важная государственная задача. Это целая система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, которая включает в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и другие мероприятия.

Новость о том, что ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов» вошло в число победителей республиканского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в 2016 году в номинации «Лучшая организация работы по охране труда среди сельскохозяйственных организаций», не может не радовать. Ведь эта высокая оценка означает, что плодотворная работа по укреплению безопасности и дисциплины, предупреждению травматизма, которая ведется на предприятии, внедряемые формы и методы охраны труда дают ожидаемый результат.

Вручение Почетных грамот Министерства сельского хозяй­ства и продовольствия Республики Беларусь победителям смотра-конкурса состоялось во время проведения республиканского семинара, посвященного вопросу совершенствования работы по охране труда, транспортной, пожарной, промышленной безопасности и укреплению трудовой и производственной дисциплины при организации заготовки кормов и уборочных работ, который прошел в Кобринском районе. А когда заслуженная награда заняла свое почетное место среди наград ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов», корреспонденты «Полацкага весніка» побывали на предприятии и познакомились с организацией охраны труда и специалистом, который ведет эту работу.

Татьяна Дурнева уже более 25 лет трудится на комбинате инженером по охране труда. Так что победа предприятия в республиканском смотре-конкурсе — это и ее профессиональный успех. Татьяна Евгеньевна с удовольствием рассказала о своей работе, которая является очень ответственной и значимой:

— Для успешного решения текущих и перспективных планов по всем направлениям деятельности комбината, развития материально-технической базы, освоения выпуска новых видов продукции ведется постоянная работа по созданию и обеспечению безопасных и здоровых условий труда и производственного быта работающих, преду­преждению несчастных случаев и профессиональной заболеваемости на производстве.

Улучшение санитарного состояния, условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения, профилактика заболеваний — все это мероприятия, которые мы проводим по плану.

Если говорить о конкретных делах, намеченных в ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов» на нынешний год, то в их числе и ремонтные работы, улучшающие эстетику производства, и монтаж или замена оборудования на различных производственных участках, в результате чего снижается воздействие вредных и опасных производственных факторов, повышается взрывопожаробезопасность. Проведение ведомственного лабораторного контроля производственных факторов на рабочих местах, медосмотры — предварительные и периодические, обеспечение работников производственных подразделений питьевой бутилированной водой, а работающих во вредных или опасных условиях труда — молоком, приобретение спецодежды, спец­обуви и других средств индивидуальной защиты, вакцинация работников против гриппа, флюорографическое обследование, проведение информационных бесед и лекций с участием медработников — эти и другие меры также способствуют повышению эффективности системы охраны труда.

Ответственность за организацию охраны труда возложена на руководителя предприятия. И, как отмечает Татьяна Евгеньевна, директор ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов», Василий Кузьмич Хамёнок старается положительно решать вопросы, направленные на обеспечение работникам безопасных, комфортных условий труда. «Душой наш руководитель всегда с народом. И когда бывает на территории, всегда общается с работниками, интересуется их нуждами, проблемами, пожеланиями. А когда руководитель понимает все чаяния коллектива, с заботой относится к людям, есть соответствующая отдача, успехи и достижения».