Впервые древний Полоцк был представлен на «Славянском базаре в Витебске» тематической площадкой «Полоцк — молодежная столица»

Прошла официальная церемония закрытия ХХVI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске-2017». Областной центр в праздничные дни напоминал лабиринт с многочисленными яркими улочками, каждая из которых обязательно приводила гостей фестиваля, приехавших, без преувеличения — изо всех волостей — на уникальные площадки: музыкальные, ремесленные, торговые…

По традиции в фестивальный Витебск отправились и полочане. В минувшие выходные работала экспозиционно-сценическая площадка «Полоцк — молодежная столица» с участием молодежи из Полоцкого районного Центра культуры и Полоцкого городского Дворца культуры, средних специальных учебных заведений и мастеров Полоцкого районного Центра ремесел и национальных культур. В торговых рядах достойно представляли Полоцк ООО «Ресттрэйд», ОДО «Уникум» и ОАО «Полоцкбыт».

На волнах таланта

Впервые древний Полоцк был представлен на фестивале тематической площадкой «Полоцк — молодежная столица». Стильный полоцкий уголок олицетворял корабль, плывущий на волнах таланта и успеха молодых артистов. Лучшие молодежные творческие коллективы ГУК «Полоцкий районный Центр культуры» и ГУК «Полоцкий городской Дворец культуры» развлекали гостей фестивального Витебска с утра до вечера. На сцену выходили певцы и танцоры, аниматоры и ведущие, «зажигая» публику позитивом. Зрители пускались в пляс, участвовали в конкурсах. Полоцкая площадка обрела креативный, модный и стильный образ благодаря стараниям Полоцкого районного Центра культуры, Полоцкого городского дворца культуры, учреждений среднего специального образования.



Броско и динамично

В субботу полоцкая делегация, возглавляемая специалистами отдела образования, спорта и туризма райисполкома, приняла активное участие в мероприятиях Дня молодежи. В воскресенье творческий коллектив Полоцкого районного Центра культуры на площади Свободы успешно презентовал бренд «Полоцк — молодежная столица». Полочане выделились тем, что единственные из конкурсантов представили на сцене «Браму бренда» — облегченный вариант арки тематической площадки

«Полоцк — молодежная столица». Творческую защиту бренда обеспечили 29 талантливых молодых полочан, порадовав зрителей и жюри зрелищной, динамичной программой.

Благодарные аплодисменты зрителей и положительные отзывы покупателей стали наградой для всех, кто с достоин­ством отстаивал на международном форуме честь древнего и вечно молодого Полоцка.

Вкусно и аппетитно

…Руководство ООО «Ресттрэйд» к «Славянскому базару» приобрело уникальное торговое оборудование, которое оправдало себя длинными очередями покупателей. На двух огромных сковородах гарниры и мясные блюда готовились прямо на глазах покупателей, а аппетитный аромат от румяных шашлыков и колбасок распространялся далеко за пределы палатки. Многих покупателей, по их признанию, привел в полоцкую палатку именно волшебный аромат шашлыков. По достоинству оценили покупатели и фирменные хлеба предприятия — «Вильнюс» и «Полоцкий».

Лариса Оленская, заместитель начальника Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского облисполкома:

— Полоцк в этом году является Молодежной столицей Беларуси, и это город, где будет проходить День белорусской письменности. Он очень достойно представил тематику, связанную с проведением этих мероприятий, — интересно, креативно, молодежно. Несмотря на дождь, около площадки Полоцка было очень многолюдно. Погода не помешала почув­ствовать настроение, которое привезли полочане, и дополнить фестиваль ярким праздничным действом. Хочу поблагодарить всех, кто занимался подготовкой площадки. Команда сработала на «отлично», в итоге получилась очень красивая молодежная площадка. Одним словом, молодцы!