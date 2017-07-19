Карточка раздора

В последнее время широкую популярность получает способ хищения имущества с использованием компьютерной техники, или, говоря проще, с использованием банковских пластиковых карточек.

Так, гр.М. пришел к своей знакомой поздравить с Днем влюбленных. Пока он беседовал на кухне с дамой своего сердца, ее сын Артём (имя изменено) решил воспользоваться моментом и из порт­моне гостя, которое находилось в верхней одежде в комнате, похитил банков­скую пластиковую карточку. Далее Артём пытался снять денежные средства с карточки, но после того, как это не удалось, направился в один из магазинов города, где за спиртное рассчитался пластиковой карточкой. Молодому человеку «повезло» — при расчете за покупку набирать пин-код не понадобилось.

Или другой случай. Гр.Б., будучи подшофе, зашел в гости к своему соседу. Друзья решили выпить. По­скольку один из них был нетрезвым, а второй не хотел идти в магазин и оставлять маленького внука дома, выход нашли быстро — по­звали третьего. Когда Л. пришел, Б. передал ему свою банковскую пластиковую карточку, а чтобы тот не забыл пин-код, записал его на клочке бумаги и отдал «гонцу». По возвращении из магазина со спиртным, последний передал карточку владельцу, пояснив при этом, что клочок бумаги с пин-кодом он выбросил. Употребив спиртное, Б. изрядно захмелел. Л. решил проводить друга, и, воспользовавшись моментом, похитил портмоне, в котором находилась карточка. В последующем Л. с использованием похищенной карточки приобретал спиртное и продукты питания, не забыв снять с карточки 200 рублей.

И Артём, и Л. были осуждены судом Полоцкого района и г.Полоцка по ч.2 ст.212 УК Республики Беларусь (хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанк­ционированным доступом к компьютерной информации). За данное преступление Уголовным кодексом предусмотрены различные виды наказания, начиная от штрафа и исправительных работ, вплоть до лишения свободы.

С учетом положительных характеристик обвиняемых, наличия постоянного места жительства и работы, отсутствием судимостей, суд назначил Артёму и Л. наказание в виде штрафа в доход государ­ства — 50 базовых величин (1 150 руб.) и 35 базовых величин (805 руб.) соответственно. Хотя санкцией данной статьи предусмотрен максимальный вид наказания в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Т.Л.ШЕБЕКО,

помощник прокурора

Полоцкого района.