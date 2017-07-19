Софийский собор XI века, Николаевский вокзал и Борисоглебская церковь Бельчицкого монастыря возрождены стараниями полоцкой молодежи.
19.07.2017   //   Автор:   //   Дзень беларускага пісьменства, Молодежь, Полоцк - молодежная столица-2017   //   Нет комментариев   //   34 Views

Софийский собор XI века, Николаевский вокзал и Борисоглебская церковь Бельчицкого монастыря возрождены стараниями полоцкой молодежи. В День Республики во Дворце культуры КСК ОАО «Полоцк-Стекловолокно» полочане и гости города познакомились с экспонатами выставки, организованной в ходе молодежного краеведче­ско-образовательного проекта «Достояние Полотчины,  или Город в миниатюре».

 

На «премьере» выставки представлена часть макетов, созданных школьниками и учащимися Полоцка в рамках проекта. На протяжении учебного года ребята изучали историческую информацию, проводили сравнительную характеристику, создавали чертежи. Словом, в учреждениях образования провели настоящие расследования.
Пример — Полоцкая ратуша (макет Полоцкого районного центра детей и молодежи). Ее единственное изображение нашли на иконе. Авторам пришлось анализировать подобные строения в других городах.


Одно из главных требований к макетам — влагостойкость. Экспо­наты созданы из дерева, пластика, кое-где использована штукатурка. Размеры макетов впечатляют:
от 45 до 170 см. Существующие и несохранившиеся исторические здания Полоцка воссозданы в масштабе 1:30.


Стало интересно и хочется узнать побольше? Организаторы проекта позаботились и об этом: вместе с макетами каждое учреждение образования подготовило и экскурсоводов. Ребята готовы делиться историче­ской информацией.


А макетный мини-город станет не только интересным украшением Полотчины, но и полезным наглядным пособием для всех, кто интересуется ее историей.

Варвара Морозова
Автор:

Заведующая отделом социальных проблем. Поделиться информацией можно по телефону 8(0214)42-65-98.

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