Софийский собор XI века, Николаевский вокзал и Борисоглебская церковь Бельчицкого монастыря возрождены стараниями полоцкой молодежи.

Софийский собор XI века, Николаевский вокзал и Борисоглебская церковь Бельчицкого монастыря возрождены стараниями полоцкой молодежи. В День Республики во Дворце культуры КСК ОАО «Полоцк-Стекловолокно» полочане и гости города познакомились с экспонатами выставки, организованной в ходе молодежного краеведче­ско-образовательного проекта «Достояние Полотчины, или Город в миниатюре».

На «премьере» выставки представлена часть макетов, созданных школьниками и учащимися Полоцка в рамках проекта. На протяжении учебного года ребята изучали историческую информацию, проводили сравнительную характеристику, создавали чертежи. Словом, в учреждениях образования провели настоящие расследования.

Пример — Полоцкая ратуша (макет Полоцкого районного центра детей и молодежи). Ее единственное изображение нашли на иконе. Авторам пришлось анализировать подобные строения в других городах.



Одно из главных требований к макетам — влагостойкость. Экспо­наты созданы из дерева, пластика, кое-где использована штукатурка. Размеры макетов впечатляют:

от 45 до 170 см. Существующие и несохранившиеся исторические здания Полоцка воссозданы в масштабе 1:30.



Стало интересно и хочется узнать побольше? Организаторы проекта позаботились и об этом: вместе с макетами каждое учреждение образования подготовило и экскурсоводов. Ребята готовы делиться историче­ской информацией.



А макетный мини-город станет не только интересным украшением Полотчины, но и полезным наглядным пособием для всех, кто интересуется ее историей.