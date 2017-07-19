Уже в эту субботу, 22 июля, состоится полюбившийся полочанам экофест «Полоцкая черника-2017».

Уже в эту субботу, 22 июля, состоится полюбившийся полочанам экофест «Полоцкая черника-2017». И как всегда, организаторы подготовили множество сюрпризов.

Традиционно с самого утра команды-участницы отправятся за черникой на ягодные поляны на территории Вороничского и Гомельского сельсоветов.

В этом году нужно набрать не только полные лукошки ароматных даров леса, но и подготовить селфи-отчеты.

Изюминкой фестиваля станет первый региональный конкурс «Мисс «Полоцкая черничка»-2017», который пройдет на главной сценической площадке на площади Свободы.

Юным красавицам предсто­ит пройти не одно испытание, чтобы завоевать заветный титул. А для полочан и гостей города уже с 10.00 начнут работать многочисленные тематические площадк­и на аллее по проспекту Франциска Скорины и на площади Свободы. Вас ждут на площадках «Союз души с родной природой», «Уличные музыканты», «Уличное творчество», «Хлебная», «Хлебосольная», «Детская», «Черничный open-air» и на других. На каждой — удивительные открытия и море позитива. Приходите и зарядитесь черничным настроением!