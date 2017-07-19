Впервые в Полоцке, в рамках экофеста «Полоцкая черника-2017» состоится конкурс красоты и творчества «Мисс Черничка» (ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА)

22 июля на площади Свободы, всех ждет море черничной красоты и ярких развлечений. Впервые в Полоцке, в рамках экофеста «Полоцкая черника-2017» состоится конкурс красоты и творчества «Мисс Черничка» (положение конкурса здесь). Участие в испытаниях примут маленькие красавицы от 5 до 13 лет. Конкурсанткам предстоит подготовить визитную карточку, ответить на вопросы «черничной викторины», придумать черничный наряд из вторсырья. А начнется конкурс в 12.00. Кроме этого, полочан и гостей города ждет «Черничный спортивный Open-Air». На площадке пройдут мастер-класс по фитнесу, семейная спортландия и кроссфит баттл. Участвовать в спортивных мероприятиях могут абсолютно все желающие. Приятным сюрпризом для всех станет розыгрыш подарков, подготовленных партнерами мероприятиями: редакция газеты «Полацкі вестнік», ТРЦ «Манеж», сайт «Город214», кофе «Центр Суши», магазин спортивного питания и аксессуаров «Спорт Лайф».

А еще всех участников экофестиваля ждет работа тематических площадок, выставки-дегуствции и выставки продажи, конкурсы, интерактивные игры.

Приходите на праздник за черничным настроением!