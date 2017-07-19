ГОЛОСОВАНИЕ ПРЕМИИ «НАРОДНЫЕ МАРКА» ОБЪЯВЛЕНО ОТКРЫТЫМ!

17 июля на официальном сайте Премии дан старт народному голосованию, которое определит лидирующие бренды страны среди продовольственных и непродовольственных товаров и услуг по мнению белорусских потребителей.

В этом году Премия «Народная Марка» празднует пятилетний юбилей. За этот период фирменный стиль Премии, выполненный с элементами «Слуцких поясов» приобрел широкую узнаваемость по всей Беларуси, в том числе, благодаря присутствию символики Премии на упаковках и в рекламных коммуникациях ведущих брендов нашей страны. Титул «Народная Марка» стал престижной и ценной наградой предприятиям страны, поскольку является знаком народного доверия и любви.

Примечательно, что в течение пяти лет по признанию белорусских покупателей в подавляющем большинстве номинаций лидируют товары и услуги, произведенные в Беларуси. Как показала практика, белорусы с радостью отдают свои голоса в поддержку отечественных производителей, качеству продукции которых они доверяют.

Голосование пройдет в два этапа и продлится до конца сентября. Анкеты для голосования будут опубликованы в центральной и региональной прессе тиражом более 3 млн. экз., так что принять участие в голосовании смогут самые широкие слои населения. Голосование с каждым годом становится еще более удобным и доступным — заполнить анкету Премии можно даже с мобильного телефона прямо на сайте Премии. Все вопросы в анкетах «открытые» и не содержат вариантов ответов.

Объективность данных контролируется программным обеспечением Премии, в том числе одноразовым доступом к анкете с одного IP – адреса.

Такой подход позволяет выявить марки, которые покупатели считают лучшими и обладающие «спонтанной» известностью, а результаты Премии способствуют развитию добросовестной конкуренции брендов и повышению качества товаров и услуг.

За ходом проведения и подведения итогов Премии следит Наблюдательный Совет, имеющий доступ ко всем данным и состоящий из экспертов маркетингового, рекламного и коммуникационного рынков. В Наблюдательный Совет входят представители министерств, ведомств, Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь, Белорусского общества защиты прав потребителей, профессиональных бизнес-сообществ, средств массовой информации, преподавателей маркетинга ведущих ВУЗов Беларуси.

Для победителей и призеров Премия является и важным маркетинговым инструментом продвижения своих брендов благодаря PR-кампании в СМИ. Перечень победителей публикуется в печатных изданиях и интернет-ресурсах по всей стране, а Церемония награждения транслируется на общенациональном телевидении в период рождественских и новогодних праздников, что позволяет предприятиям-победителям заявить о себе как о лидере рынка в своем сегменте.

Участие предприятий в «Народной Марке» говорит о стремлении соответствовать высоким ожиданиям потребителей, о постоянной усердной работе по созданию высококачественной продукции, а также о профессиональной маркетинговой стратегии.

Это свидетельствует о том, что производители понимают ценность и важность награды и умеют грамотно использовать ее в целях своего развития. Ведь символ «Народной Марки» может послужить своеобразным сигналом другим потребителям о том, что общественность покупает и рекомендует этот продукт.

Принять участие в голосовании очень просто! Нужно только зайти на официальный сайт Премии narodnayamarka.by в раздел «голосование» и вписать в пустые графы рядом с товарными номинациями названия торговых марок и производителей, продукции которых Вы доверяете больше всего – нам очень важно Ваше мнение!

К участию в голосовании приглашаются все желающие жители Беларуси! Все проголосовавшие, корректно заполнившие анкету Премии, получают возможность выиграть один из 100 серебряных или 10 золотых слитков!

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