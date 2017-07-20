Для отдела туризма, краеведения и экскурсий ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи приобретены 100 пар палок для скандинавской ходьбы

Скандинавская ходьба становится все популярнее во всем мире. Прогулки с палками полезны для людей разных возрастов, потому что, по мнению приверженцев этого вида досуга, повышают иммунитет организма, формируют правильную осанку, поддерживают тонус мышц, развивают выносливость и улучшают работу сердца.

Нам доводилось общаться с людьми, перенесшими болезни и проходящими реабилитацию после травм. Они в один голос твердят: «Как только начали ре­гулярно заниматься скандинавской ходьбой — здоровье значительно улучшилось!».

Мы, полочане, тоже не удивляемся, увидев людей с палками в руках, совершающих прогулки по проспекту Ф.Скорины и в парке у Кургана Бессмертия. Многие наши земляки с удовольствием приобщились к скандинавской ходьбе, и их примеру следуют другие.

А вы хоть раз держали такие палки в руках? Пробовали с ними шагать? Если в ответ на эти вопросы вы отрицательно качаете головой — тогда нижеследующая информация — для вас.

В отделе туризма, краеведения и экскурсий ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи», расположенном по улице Вологина, 1а (микрорайон Боровухи-2), организована безвозмездная выдача палок для скандинавской ходьбы. Все желающие взрослые и дети могут попробовать совершить прогулку по территории отдела, а также по лесному массиву, расположенному неподалеку.

По окончании прогулки палки необходимо вернуть в отдел туризма, чтобы ими могли воспользоваться другие желающие полочане. Поверьте, даже первая прогулка с палками для скандинавской ходьбы подарит незабываемые впечатления взрослым и детям. А со временем, после второй, пятой и следующих прогулок вы наверняка захотите иметь такой спортинвентарь в своем доме. Для сведения сообщаем, что палки для ходьбы производит ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

Посетив отдел туризма, вы узнаете, как правильно выбирать палки, как разминаться с ними и правильно ходить. Когда вы освоите эту нехитрую науку — желание прогуляться с палками будет появляться у вас снова и снова.

К сведению

100 пар палок для скандинавской ходьбы для отдела туризма, краеведения и экскурсий ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи» приобретены в рамках местной инициативы «Содействие развитию и успешной жизнедеятельности местного населения посредством внедрения инновационных направлений активного отдыха и проведения агитационной информационной кампании по привлечению жителей города Полоцка и Полоцкого района к здоровому образу жизни через совместную деятельность государственных и коммерческих структур, общественности и местных средств массовой информации «В ПОГОНЮ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!» проекта «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» (БЕЛМЕД), финансируемого Европейским Союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Республики Бе­ларусь.