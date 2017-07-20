Как полочане проводят нынешнее лето?

Лето в этом году не очень-то балует жаркими деньками, но жителей нашего города это совсем не расстраивает. Жизнь все равно радует счастливыми событиями и свершениями. Журналисты «Полацкага весніка» спросили у полочан, как они проводят нынешнее лето.

Екатерина АНИСЬКОВИЧ:

— Отпуск еще впереди, но лето уже запомнилось значимым событием. В составе полоцкой делегации принимала участие в праздновании Дня города Бобруйска, ко­торому исполнилось 630 лет, культурной столицы Беларуси-2017. Полочане как жители первой культурной столицы страны заняли почетное первое место в «Венке дружбы» — это город мастеров, раскинувшийся на несколько километров. Демонстрировали редкие факсимильные издания, проводили конкурсы, работала танцевально-музыкальная площадка. И конечно, мы от души приглашали всех к нам,

в Полоцк, в сентябре на празднование 500-летия белорусского книгопечатания!

Владимир ТОВБА:

— В этом году ни погоды особо, ни работы… Но отдушина есть: участок в садоводческом товариществе в Полоцком районе. К земле надо быть поближе! Это же наши корни. Из летнего душа выйду, на солнышке погреюсь, хорошо… Не то, что в душном городе. Все-таки летом свой дом — радость.

Татьяна БОЛОТВИНА:

— Я этим летом приобрела новый статус: стала тещей! Единственная дочь Екатерина в июне вышла замуж. Катя за­очно учится в Полоцком госуниверситете на юриста. Окончит университет, а там буду ждать, когда стану бабушкой. Бракосочетанию дочки все очень радовались, меня искренне поздравляли коллеги. Правда, символично, что в Молодежной

столице-2017 создаются новые молодые семьи? Пусть их будет побольше!

Александр БЕЛОСОВ:

— В этом году искупаться еще не довелось, но это не повод отказываться от здо­рового образа жизни. Бегаю, много хожу пешком, играю с друзьями в баскетбол. Вообще летом много отдыхать не привык: даже когда был студентом, каникулы длились всего месяц. Остальное время занимала практика. Вот и теперь, после окончания ма­гистратуры ПГУ, готовлюсь к защите дипломной работы по магистерской программе двойного диплома.

Валентина СПИРИДОНОВА:

— Может, кому погода и не хороша, а у меня все растет! Урожай будет хороший. Свои помидорчики, огурцы, лук… Все это заготовлю и буду радоваться, открывая зимой банки. Уже вот-вот отпуск, очень жду его. Сначала планирую съездить на «Славянский базар в Витебске» (не раз уже бывала), а потом в деревню к маме, надо помочь с хозяйством. Дрова колоть, траву косить — все умею!