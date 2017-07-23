Личный пример оператора по доращиванию телят филиала «Весна-энерго» Майи Ермаченко вдохновляет людей трудиться с максимальной отдачей.

У каждого человека свой путь к профессиональному успеху. И личный пример оператора по доращиванию телят филиала «Весна-энерго» Майи Ермаченко вдохновляет людей трудиться с максимальной отдачей.

Майя Борисовна живет в Полоцке, но уже много лет работает в сельском хозяйстве. Начинала трудовую биографию в филиале «Весна-энерго» на ферме в Козьянках, на доращивании телят, не боялась переспросить, училась каждой мелочи. Работа рядом с домом сразу пришлась по душе, признается женщина: «Я чув­ствую и понимаю каждого своего подопечного. Вот он грустный, другому что-то нездоровится, третий хочет поиграть. Ей-богу, как дети!».

Работа спорилась в умелых руках, но в свое время трудовой путь сделал неожиданный поворот. Попробовав себя в качестве пекаря, Майя поняла: ее место рядом с такими ласковыми и трогательными телятами. Да и в самом хозяйстве прекрасный коллектив. На каждом производственном участке царит теплая, по-настоящему семейная атмосфера.

С возвращением в родной филиал, но уже на молочното­варный комплекс в Заскорки, у Майи Ермаченко как будто открылось второе дыхание. Хотя и раньше решительного и энергичного животновода руковод­ство ставило в пример, а на новом месте работы успехи стали еще более значительными.

По итогам работы за по­следние месяцы Майя Борисовна — лучший в хозяйстве оператор по доращиванию телят. Покормить, почистить в помещении, про­контролировать вес — в привычных хлопотах день бежит незаметно. Вся работа зато отражается в цифрах отчета: среднесуточные привесы в ее группе (125 голов) — 969 граммов. Интересуемся: какие секреты?

— Все строго по технологии. Сбалансированный рацион, в котором сено, комбикорм, концент­раты. Конечно, чистота и порядок в помещении — тоже важный фактор, — объясняет наша собеседница. «Мои девочки», — ласково обращается к своим питомцам Майя Борисовна. Особое внимание — «золотым» бычкам,

потомству от высокоудойных коров, дающих в год более 10 тысяч литров молока. Таких рекордс­менок в филиале «Весна-­энерго» 22 головы. Впоследствии молодое пополнение, достигшее 170 кг, переводят в другие помещения, а малыши от 2 до 6 месяцев еще получают свою порцию заботы, любви и внимания от Майи Ермаченко.

В то же время в хрупкой и миловидной женщине чувствуется решительный характер, она искренне ценит мастерство своих коллег, доброту и честность.

…А дома милы сердцу уют и забота родных людей. Вместе с сыном Романом и его невестой с удовольствием хозяйничают в доме и на участке. Частые гости — дочь Юлия с мужем Геннадием и всеобщей любимицей внучкой Анечкой. Помогают расслабиться после напряженной работы и любимые увлечения: отдых на природе и рыбалка.