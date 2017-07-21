Реконструкция зрительного зала Полоцкого городского Дворца культуры вступила в завершающий этап.
Реконструкция зрительного зала городского Дворца культуры вступила в завершающий этап. За счет бюджетных средств Полоцкого района приобретены осветительная и звукоусиливающая аппаратура, механизмы и «одежда» для сцены — новый занавес.
В настоящее время ведутся установка и монтаж нового оборудования. Все работы планируется завершить ко Дню белорусской письменности. Первым мероприятием, которое 2 сентября пройдет на обновленной сцене, станет подведение итогов Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика». Его организаторами являются Министерство информации, Министерство образования и Союз писателей Беларуси.
А 3 сентября Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь театр «Пилигрим» представит премьерную постановку спектакля «Легенда о Всеславе Полоцком». Обновленный Дворец культуры станет замечательным подарком полочанам к 1155-летию города.