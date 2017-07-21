Реконструкция зрительного зала Полоцкого городского Дворца культуры вступила в завершающий этап.

Реконструкция зрительного зала городского Дворца культуры вступила в завершающий этап. За счет бюджетных средств Полоцкого района приобретены осветительная и звукоусиливающая аппаратура, механизмы и «одежда» для сцены — новый занавес.

В настоящее время ведутся установка и монтаж нового оборудования. Все работы планируется завершить ко Дню белорусской письменности. Первым мероприятием, кото­рое 2 сентября пройдет на обновленной сцене, станет подведение итогов Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика». Его организаторами являются Министер­ство информации, Министер­ство образования и Союз писателей Беларуси.

А 3 сентября Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь театр «Пилигрим» представит премьерную постановку спектакля «Легенда о Всеславе Полоцком». Обновленный Дворец культуры станет замечательным подарком по­лочанам к 1155-летию города.