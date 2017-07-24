Как выполняются мероприятия по благоустройству, которые запланировано реализовать в рамках подготовки нашего города к проведению Дня белорусской письменно­сти в сентябре 2017 года, — этот вопрос рассмотрен в Полоцком райисполкоме на очередном заседании районного организационного комитета.

Как выполняются мероприятия по благоустройству, которые запланировано реализовать в рамках подготовки нашего города к проведению Дня белорусской письменно­сти в сентябре 2017 года, — этот вопрос рассмотрен в Полоцком райисполкоме на очередном заседании районного организационного комитета.

Заседание провел первый заместитель председателя Полоцкого райисполкома Сергей Лейченко. Времени на то, чтобы завершить начатую работу по ремонту объектов, ограждений, наведению порядка на прилегающих территориях и их благоустройству к предстоящему празднику, осталось чуть больше месяца.

По­этому всем службам и субъектам хозяйствования следует приложить максимум усилий, чтобы безотлагательно завершить начатое.Какие задачи уже решены и какие дела еще ждут рабочих рук в сфере жилищно-коммунального хозяйства, рассказал заместитель директора КУП «ЖКХ г.Полоцка» Константин Лагун. Завершаются работы по текущему ремонту уличной дорожной сети, продолжается ремонт дворовых территорий и фасадов жилых домов. Городские территории украшаются малыми архитектурными формами, новые композиции появятся возле всех въездных знаков.

В центральной части Полоцка будут установлены новые урны для мусора. Заказаны новые растяжки и флажки, проведена инвентаризация имеющихся. Есть разработки по расстановке малых архитектурных форм. К.Ф.Лагун подчеркнул, что своевременность выполнения планов, намеченных предприятием, не вызывает сомнений.Руководители субъектов хозяйствования доложили обстановку на вверенных их заботам объектах. Ряд вопросов прозвучал в адрес дорожных служб. И такое внимание к их работе целиком оправдано: состояние дорог — первое, на что обращают внимание гости Полотчины.

Прозвучала информация по работам, которые проводятся на таких значимых объектах инфраструктуры, как автобусный и железнодорожный вокзалы, гостиничный комплекс «Славян­ский». Продолжаются ремонтные работы по городскому Дворцу культуры, кинотеатру «Родина» и другим объектам сферы культуры и спорта. Вскоре начнется ремонт яслей-сада №14 по улице Ф.Скорины. Обновляются фасады и благоустраиваются территории и других учреждений образования. О проделанной работе доложили руководители предприятий и учреждений банковской сферы, медицины, торговли и бытового обслуживания населения, энергетической отрасли.

На повестку дня был вынесен вопрос ремонта ограждений на территории сельсоветов. Озеленение территорий, их украшение цветами — еще один непременный штрих в общей картине благоустройства Полоцка ко Дню белорусской письменности, о котором следует позаботится субъектам хозяйствования.Многое в общем деле подготовки города к празднику могут сделать и сами жители. От их понимания и поддержки, готовно­сти наводить чистоту и красоту на частных подворьях также зависит, каким предстанет Полоцк перед многочисленными гостями, каким запомнится. Поэтому соответствующие службы нацелены со всей ответственностью обследовать территории и призвать к порядку тех, кто еще не позаботился о своих домовладениях, напомнить о суще­ствовании определенных норм и правил, закрепленных законо­дательно, а также — возможно­сти применения штрафных санкций к нарушителям.Выполнение мероприятий по подготовке города ко Дню белорусской письменности находится на постоянном контроле организационного комитета. Все работы должны быть выполнены качественно и в установленные сроки.