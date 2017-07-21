Двери надо закрывать.

Гражданин Е. — социальный сирота. Отец отбывает наказание за убийство матери, старший брат — за серию краж из гаражей в Полоцке.

Освободившись из мест лишения свободы 3 марта 2017 года, Е. не смог попасть в соб­ственную квартиру, так как не имел ключа от навесного замка, на который была закрыта дверь. Проблема для молодого человека оказалась неразре­шимой. Найти работу, в том числе и на территории Российской Федерации, у него не получилось. В Полоцке он стал проживать у друга в микрорайоне «Аэропорт».

Средства к существованию он решил добывать проверенным способом — кражей. Ранее Е. уже был судим за кражи. Последний раз в 2014 году за серию краж имущества и денег работников дошкольных учреждений города, поэтому беспечность работников детских садов ему была известна.

13 марта с утра он стал обходить детские сады города: первым посетил садик в микрорайоне «Аэропорт», где беспрепятственно проник в здание, зашел в незакрытое помещение, проверил шкаф, из сумочек работниц похитил два кошелька с деньгами. Незамеченным ушел. Деньги забрал, кошельки выбросил. Далее Е. посетил один за одним детские садики в микрорайоне «Центр». В одном из помещений, которое по иронии судьбы называется «комната охраны», похитил деньги и мобильный телефон сотрудницы, во втором — деньги работницы из служебного помещения склада.

На следующий день Е. продолжил «охоту». На этот раз в детском саду в микрорайоне «Мариненко».

В здание садика зашел так же бес­препятственно, прошелся по коридорам, нашел помещение, в двери которого даже торчал ключ. Там оказалась сумочка работницы. Он похитил два кошелька с деньгами, золотыми изделиями, банковской пластиковой карточкой, к которой прилагался пин-код, записанный на бумажке. В результате Е. завладел не только содержимым кошелька, но и в группе со своим товарищем Р. снял 80 руб. с карт-счета.

Через несколько дней Е. прошелся по дошкольным учреждениям Новополоцка, в одном из которых в музыкальном зале похитил мобильный телефон.

19 апреля он был задержан, а 21 — заключен под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд Полоцкого района и г.Полоцка.

Однако потерпевшим были возвращены только два найденных кошелька и золотое кольцо, изъятое следователем из ломбарда. Установлен приобретатель похищенных мобильных телефонов — лицо цыганской национальности М. Но так как телефоны были престижных моделей, естественно, М. заявил об их продаже незнакомым лицам.

Имущество, на которое может быть наложен арест, у Е. отсутствует, поэтому потерпевшим пока приходится рассчитывать только на моральное удовлетворение.

Поскольку Е. не одинок в таком выборе поиска средств к существованию, двери в служебные помещения все-таки надо закрывать.

Е.В.ГРИШАЕВА, заместитель

прокурора Полоцкого района.