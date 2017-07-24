В Полоцке прошел обучающий семинар по охране труда

Профсоюзы Республики Беларусь играют важную роль в реализации государ­ственной политики в области охраны труда. В целях осуществления профсоюзами общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда на каждом рабочем месте, более полной реализации предоставленных профсоюзам прав, к работе в качестве общественных инспекторов по охране труда привлекаются члены профсоюзных организаций. Они следят за неукоснительным выполнением требований в области охраны труда, промсанитарии и гигиены, пожарной безопасности.



Работа общественного инспектора связана с решением многочисленных вопросов, ежедневно возникающих на производстве: от проведения проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирования работников об их результатах до выдачи рекомендаций руководителям подразделений. С таким объемом работы может справиться общественный инспектор, прошедший специальное обучение.

Именно с этой целью

управление по труду, занятости и социальной защите Полоцкого райисполкома, Полоцкая межрайонная инспекция труда и Полоцкое районное объединение профсоюзов проводят в районе обучающие семинары. Очередной из них открыла начальник управления по труду, занятости и социальной защите Полоцкого райисполкома Светлана Касьянова. Она проинформировала о состоянии производственного травматизма и охраны труда в регионе, отметив, что за первое полугодие 2017 года уже произошло два несчастных случая, в то время как такое количество несчастных случаев на производстве было зарегистрировано за весь минувший год. Выразила надежду, что знания, полученные в ходе семинара, послужат выполнению комплексных мер по

укреплению производственной и исполнительской дисциплины, безопасности производственной деятельности.

Председатель Полоцкого районного объединения проф­союзов Светлана Яничек рассказала об обязанностях и полномочиях профсоюзов в осуществлении общественного контроля за состоянием охраны труда в организации.

Об основных целях и задачах, видах и объектах конт­роля за соблюдением законодательства об охране труда в организации проинформировал главный специалист отдела социально-трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Полоцкого райисполкома Владимир Линкевич. Также Владимир Евгеньевич подробно рассказал об организации проведения периодического контроля за состоянием охраны труда.

Прослушав вынесенные на повестку дня семинара вопросы, можно было сделать вывод, что только тесный тандем общественного контроля и конт­роля со стороны нанимателя за состоянием охраны труда позволит обеспечить его безопасные условия, снизит риски производственного травматизма, увеличит количество безопасных рабочих мест, а самое главное — повысит чувство ответственности за сохранение жизни и здоровья.