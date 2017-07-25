В Полоцке отшумел веселый экофест «Полоцкая черника-2017».

Волшебство и творчество царили в минувшую субботу на аллее по проспекту Франциска Скорины и на площади Свободы. Здесь развернулся полюбившийся полочанам и гостям города экофест «Полоцкая черника-2017». Организаторы праздника каждый год стремятся придумать увлекательную и необычную программу со множеством сюрпризов. И это лето не стало исключением. Буквально в одночасье в самом «центре Европы» появилась сказочная черничная страна. Здесь можно было встретить и Царя леса, и Черничную королеву. И, как в любой сказке, не обошлось без испытаний и чудес, которые ждали участников экофеста на веселых тематиче­ских площадках.

У памятного знака «Полоцк — геогра­фический центр Европы» разме­стилась «полянка» Полоцкой районной централизованной библиотечной системы, где предлагали развлечения для детей и взрослых: мастер-классы, викторины, литературу о пользе черники, фотозону. На соседней «полянке» Природно-экологиче­ского музея — готовы были рассказать все о героине праздника.

Прогуливаясь по аллее, можно было заглянуть на площадку к уличным музыкантам и познакомиться с творчеством мастеров-ремесленников и художников. А особой по­пулярностью пользовалась сказочная «поляна» Полоцкой центральной городской больницы. Сотрудники учреждений здравоохранения презентовали аптечную продукцию, измеряли давление и вес, давали рекомендации.



Но стоило лишь выйти на площадь Свободы, как тут же ждали новые сюрпризы. Полоцкий районный центр детей и молодежи подготовил для маленьких любителей черники веселые игры и развлечения. А работники филиала государственного предприятия «Кондитерская фабрика «Витьба» в г.Полоцке предлагали продегустировать сладости. Ароматные пироги от ОАО «Полоцк-торг» разлетались в миг. Радовало вкусностями и Полоцкое райпо.



На лесной поляне

А праздник в городе набирал обороты. На главной сценической площадке ждали победителей соревнования по сбору черники. Почти 100 команд от учреждений, организаций и предприятий Полоцка и Полоцкого района с утра пораньше отправились в леса Вороничского и Гомельского сельсоветов. Первыми на площади Свободы мы встретили участников соревнования от отдела образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома. Они признались, что в этом году непросто было: ягод меньше, чем прошлым летом, но девчата все равно довольны.



11 команд ГУЗ «Полоцкая ЦГБ» также с полными ведрами черники прибыли на свою площадку на взвешивание. Уставшие участники соревнования в один голос отмечали, что в этом году урожай не такой богатый, как в прошлом, но им удалось собрать приличное количество даров леса.

Пока участники соревнования прибывали в город, гости праздника наслаждались выступлением народного ансамбля белорусской песни и музыки «Полацкія россыпы». Победителей соревнования традиционно чествовали на главной сцене.

В этом году лучшими стали команды Полоцкого районного центра ремесел и национальных культур, Полоцкой детской школы искусств, детской школы искусств Полоцкого района, Полоцкой районной централизованной библиотечной системы, объединенная команда Полоцкой киновидеосети и Полоцкого городского парка культуры и отдыха, Полоцкого психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов, Территориального центра социального обслуживания населения Полоцкого района, Полоцкого государственного химико-технологического колледжа, УТП «Золотая нива», ОАО «Дом торговли», ОАО «Полоцкстройматериалы», Полоцкого райпо, ОАО «Полоцк-торг» Ост­ровщинского сельсовета. Кроме этого, I места в своих группах заняли СШ №14, Заозерская ДС-СШ, я/с №25, филиал «Автопарк №2 г.Полоцка», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», cтанция скорой неотложной помощи; II — БШ №5, Богатырская СШ,

я/с №9, КУП «ЖКХ г.Полоцка», ОАО «Полоцкий КХП», центральная поликлиника, детская поликлиника и стоматологич­ская поликлиника; III — СШ №1, Ветринская СШ, я/с №8, УП «Полоцкводоканал»; IV — ОАО «Гостиничный комплекс «Славянский».

Кстати, несмотря на неурожайный год, умелые полоцкие ягодники собрали около тонны черники.

Мисс Черничка

Изюминкой экофеста «Полоцкая черника-2017» стал первый региональный конкурс красоты и творчества «Мисс Полоцкая черничка-2017». 12 юных красавиц от 5 до 13 лет подготовили творческие визитки.

Милые, непосредственные девчушки пели, плясали, читали стихи, научились танцевать веселый танец пингвинят. Но самым зрелищным стал конкурс костюмов из подручных материалов. Здесь фантазии родителей не было предела. Удивительные «чернички» выходили на сцену, шурша нарядами из бумаги, разноцветных пакетов и пластиковых бутылок. Каждый костюм вызывал бурю эмоций и шквал аплодисментов.



А какие же у юных конкурсанток были группы поддержки!

Выбрать среди такой красоты «Мисс Черничку» было непросто. Жюри решило отметить всех участниц. Звание «Мисс Улыбка» присуждено Ольге Кухарёнок, «Мисс Поэзия» — Руслане Шуханковой, «Мисс Белорусочка» — Ксении Ивановой, «Мисс Очарование» — Анастасии Герилович, «Мисс Грация» — Арине Саварин, «Мисс Восточная красавица» — Полине Коневой, «Мисс Артистичность» — Марии Богданович, «Мисс Фитнес-спорт» — Лизе Красько. Очаровательным сестричкам Алисе и Софии Шиманским присвоен титул «Мисс Черничная симпатия-2017», титул «Вице-мисс Черничка-2017» — Анастасии Забаровской.

Победительницей конкурса и обладательницей титула «Мисс Черничка-2017» стала воспитанница яслей-сада №26 Вера Драгун. Прелестная красавица совсем не ожидала такого успеха и даже, спустившись со сцены, не сразу осознала, что она победила. Для черничных красавиц сладкие подарки подготовили Черничный король и Черничная королева. Какой же праздник без вкусностей и тортов! Девчонок ждал сладкий стол — подарок от Полоцкого хлебозавода.

Спортивная площадка

Но на этом экофест не закончился. Для всех, кто любит заниматься спортом на свежем воздухе, Полоцкий ГДК подготовил «Черничный спортивный Open-Air». На площадке можно было не только позаниматься фитнесом и аэробикой в дружной компании, но и выиграть призы от партнеров мероприятия: редакции газеты «Полацкі веснік», ТРЦ «Манеж», сайта «Город214», компании «Центр Суши», магазина спортивного питания и аксессуаров «Спорт Лайф».

Призы от редакции нашей газеты получили Стася Михайлова и Илья Стеринович. Ребята продемонстрировали отличную физическую подготовку.

В очередной раз экофест «Полоцкая черника-2017» подарил всем море позитива, ярких эмоций и впечатлений.