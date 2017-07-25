25 июля профессиональный праздник отмечают спасатели-пожарные

Храбрость и отвагу спасателей-пожарных мы воспринимаем как должное и всегда уверены: если попал в беду — первыми на помощь прибудут сотрудники МЧС. Лишь стоит поступить тревожному звонку в пожарную часть, и буквально в ту же минуту спасатели спешат на помощь. Люди этой благородной профессии изо дня в день сохраняют жизни людей и нажитое ими имущество. Они готовы идти в огонь и воду, взбираться на неимоверную высоту и опускаться в колодцы, из искореженных после аварии авто доставать пострадавших. О непростой работе сотрудников МЧС мы читаем в газетах, слышим по радио и смотрим по телевидению.

Сегодня сотрудники всех подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь отмечают свой профессиональный праздник. И в этот день мы решили рассказать о работе спасателей-пожарных, которая часто остается, как говорится, за кадром. Речь пойдет о профилактике пожаров и чрезвычайных ситуаций. Этому направлению в Полоцком ГРОЧС уделяется огромное внимание. Сотрудники горрайотдела по чрезвычайным ситуациям стараются объяснить взрослым и детям простые правила безопасности, которые помогут сохранить жизнь.

Уберечь от опасности

Регулярно в учреждениях, организациях и на предприятиях города и района проводятся встречи с трудовыми коллективами, на которых инспекторы ГРОЧС рассказывают и о правилах поведения на воде и на льду, и о том, как опасно выжигать сухую растительность, и что делать, если заблудились в лесу, и о пользе автономных пожарных извещателей.

Каждая беседа, уверены спасатели, обязательно заставит пусть не всех, но многих, задуматься о том, как порою мы сами подвергаем свою жизнь и близких опасности необ­думанными действиями.



А рейды по обследованию и контролю обеспечения безопасных

условий проживания в частном секторе спасли не одну жизнь. Планомерная работа по профилактике дает свой положительный результат.

Научить детей и их родителей

Особое внимание уделяется обучению и воспитанию подрастающего поколения, а также их родителей. Кроме традиционных встреч и уроков в учреждениях образования, бесед с родителями, сотрудники Полоцкого ГРОЧС вместе со своими помощниками, учащимися Полоцкого государственного химико-технологического колледжа по специальности «Ликвидация и предупреждение чрезвычайных ситуаций», проводят увлекательные акции на протяжении всего года: «Гордимся, что научили», «Безопасность в каждый дом», «Не оставляйте детей одних», «Каникулы без дыма и огня» и многие другие.

Цель таких мероприятий — научить детишек правильно действовать при пожаре или чрезвычайной ситуации и объяснить родителям, что должны знать и уметь их любимые чада, если их оставляют дома одних. Возможно, все эти нравоучения покажутся скучными и неинтересными, но стоит вам попасть хоть на одно мероприятие для детишек, которые проводят полоцкие спасатели, вы убедитесь, что это весело, интересно и познавательно.

Каникулы без дыма и огня

Итак, отправляемся к ТРЦ «Манеж» на очередную акцию «Каникулы без дыма и огня».



И сразу привлекают внимание динамичная музыка и яркие аварийно-спасательные машины Полоцкого ГРОЧС.

Детишки, не задумываясь, тянут за руки родителей к месту предстоящего действия. Ведущий Илья Нечаев и инспектор группы пропаганды и взаимодейст­вия с общественностью Полоцкого ГРОЧС Тая Мателенок приглашают всех подойти поближе, ведь скоро начнется самое интересное.

Для начала малышам предложили размяться и сделать зарядку, все-таки спасатели должны быть в хорошей физической форме. За веселым Мишкой девчонки и мальчишки и их родители повторяли незатейливые упражнения. А затем ведущий решил узнать у участников мероприятия, чем занимаются спасатели. Сколько же всего ребята знают о непростой работе сотрудников МЧС!

Дружно взрослые и дети отвечали, в какие игры играть опасно, а в какие — нет. А во время веселого конкурса «топ-хлоп» выяснили, что обязательно нужно сообщать, позвонив по номеру 101. Приятно удивило, что на все, даже самые каверзные вопросы, дети отвечали без запинки. В форме веселой игры повторили ребята и экстренные номера всех служб.



Как же увлеченно и внимательно уча­стники мероприятия наблюдали за показательными выступлениями сотрудников ГРОЧС! Наверняка, многие детишки захотели стать спасателями. Только стоило помечтать, как сотрудники горрайотдела предложили примерить форму и посидеть в машине. Рассказали, почему спецодежда и обувь спасателей такие тяжелые, и как они защищают во время тушения пожара. Все без исключения выстроились в очередь, чтобы примерить форму, а если она окажется слишком велика, то хотя бы шлем. Девчонки и мальчишки забирались в кабины пожарных машин и представляли, что они спешат к кому-то на выручку.

Но на этом сюрпризы не закончились: все участники акции «Каникулы без дыма и огня» получили яркие книжки, в которых сказочные персонажи рассказывают о том, как вести себя при пожаре, запахе газа, если заблудились в лесу.

Такие профилактические акции и мероприятия не только учат детей навыкам безопасной жизнедеятельности, но и дарят море позитива и впечатлений.

В этом году в ТРЦ «Манеж» появился имиджевый объект МЧС, который оформлен в стиле информационно-пропагандистской кампании, активно реализуемой МЧС «Гордимся, что научили!».

Здесь малыши в игровой форме учатся правильно действовать в чрезвычайной ситуации и примеряют на себя роль спасателей. И уже с самого раннего возраста знают, как вести себя в чрезвычайной ситуации, куда и как надо звонить в случае ее возникновения, как помочь другим людям.