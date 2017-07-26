29 июля агрогородок Близ­ница будет встречать бренд-шоу «Близница Milk-land-2017».

В субботу, 29 июля, агрогородок Близ­ница будет встречать бренд-шоу «Близница Milk-land-2017». На мероприятии традиционно прославят производителей молока и молочной продукции. Предварят молочный фестиваль тематиче­ские мероприятия в детском оздорови­тельном лагере «Чайка», в дошкольных учреждениях образования Полоцка и Полоцкого района, в библиотеках Полоцкой ЦБС.

В молочную столицу Полоцкого района в субботу к 11.00 съедутся делегации всех сельхозпредприятий, чтобы вместе порадоваться успехам лучших животноводов, операторов машинного доения, поздравить «Молочного короля». Традиционно праздник начнется с шествия лучших работников животноводства сельхозпредприятий района. Все сельхозпредприятия готовят творческую защиту визиток-презентаций макетов кувшинов для молока «Гардероб для молочка», участвуют в районном фотоконкурсе «Королева молока» и соревновании среди операторов машинного доения «Молочная краса-2017». На территории праздника разместится экспозиция ярмарки-выставки-дегустации молочной продукции, изготовленной искусными хозяйками — жительницами Вороничского и Бабыничского сельсоветов. Изюминкой нынешнего молочного праздника станет тематическая площадка ОАО «Полоцкий молочный комбинат», на которой пройдет праздник мороженого «Сладкая сказка», а также будет презентован новый бренд молочной продукции — «Сафійка».

В программе праздника — работа тематической площадки «Молочный ЗАГС», спортивной площадки «Молоко — это сила!», фотосессия на выездной мини-ферме, выставка поделок и работ из вторичного сырья «Молочное раздолье», чествование молодых работников сельхозпредприятий в рамках бренда «Полоцк — молодежная столица-2017» и лучших молокосдатчиков Вороничского сельсовета. Организаторы молочного фестиваля обещают, что праздник будет познавательным, интересным, веселым и, конечно же, — со вкусом полезного молока.