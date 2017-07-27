Полочане завоевали диплом на Международном фестивале кулинарного наследия — Празднике огурцов в г.Краслава (Латвия)

В минувшую субботу в со­седней Латвии — в г.Краслава — в рамках праздника города состоялся Международный фестиваль кулинарного наследия — Праздник огурцов, программа которого включала дегустацию и приобретение блюд кулинарного наследия Латгалии и Витебской области, а также конкурс блюд из огурца. По приглашению латыш­ских друзей на праздник отправились полочане — участники международного кулинарного проекта «Bella Cuisine».

Хозяйка агроэкоусадьбы «Лука» Экиманского сельсовета Елена Пруднячонок представила на кулинарный конкурс оригинальное блюдо «Экиманский огурец» и защиту к нему — задорную песню, написанную самодеятельным полоцким композитором Василием Грановским. Творчество белорусов покорило международное жюри: «Экиманский огурец» удостоен Диплома II степени. Заведующая Центром туристической информации Краславского края Татьяна Казачука искренне поздравила полочан и поблагодарила за дружбу, которая крепнет с каждой новой встречей.