Полочане завоевали диплом на Международном фестивале кулинарного наследия — Празднике огурцов в г.Краслава (Латвия)
27.07.2017   //   Автор:   //   Главное   //   Нет комментариев   //   52 Views

В минувшую субботу в со­седней Латвии — в г.Краслава — в рамках праздника города состоялся Международный фестиваль кулинарного наследия — Праздник огурцов, программа которого включала дегустацию и приобретение блюд кулинарного наследия Латгалии и Витебской области, а также конкурс блюд из огурца. По приглашению латыш­ских друзей на праздник отправились полочане — участники международного кулинарного проекта «Bella Cuisine».
Хозяйка агроэкоусадьбы «Лука» Экиманского сельсовета Елена Пруднячонок представила на кулинарный конкурс оригинальное блюдо «Экиманский огурец» и защиту к нему — задорную песню, написанную самодеятельным полоцким композитором Василием Грановским. Творчество белорусов покорило международное жюри: «Экиманский огурец» удостоен Диплома II степени. Заведующая Центром туристической информации Краславского края Татьяна Казачука искренне поздравила полочан и поблагодарила за дружбу, которая крепнет с каждой новой встречей.

Алина Большакова
Автор:

Заведующая отделом сельского хозяйства, спорта и туризма. С профессиональным интересом подходит к спортивным событиям в городе и районе, подробно и обстоятельно рассказывает об успехах полоцких чемпионов на тематической странице «Стадион+». Неравнодушна к темам духовности, нравственности, проблемам людей с ограниченными возможностями. С интересом рассказывает на страницах газеты о тружениках села, ведет рубрику «Весткі з сельсаветаў». Звоните! Телефон 8(0214)42-43-39.

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